Una alumna de la Seu d’Urgell, la millor nota de les PAU a Lleida

Clàudia Sanllehí, veïna de la Seu d’Urgell i alumna de l’Institut Joan Brudieu, ha aconseguit la nota més alta de la demarcació de Lleida a les proves d’accés a la universitat (PAU) amb un excel·lent 9,3. Amb una combinació de constància, motivació i una sòlida preparació acadèmica, l’estudiant ha superat amb nota una convocatòria que enguany venia marcada pels canvis en els exàmens i per la pressió afegida del nou sistema d’avaluació.

“Pensava que em sortiria bé, però aquesta nota m’ha sorprès gratament”, explica. Assegura que està “molt contenta i orgullosa” del resultat, i que veu recompensat l’esforç d’un curs que qualifica de “molt intens i exigent”.

Amb un interès marcat pels números des de ben petita, Sanllehí té clar que vol encaminar el seu futur cap a l’àmbit de l’enginyeria. Encara no ha pres una decisió definitiva, però dubta entre enginyeria aeroespacial o enginyeria de telecomunicacions, dues opcions que ofereix la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Explica que tant el pla d’estudis com les perspectives laborals són dos factors clau que la fan decantar-se per aquest itinerari.

Pel que fa a la preparació de les PAU, remarca el paper del professorat del seu institut, que considera fonamental per assolir un bon nivell. “Ens van preparar molt bé”, assegura. No obstant això, admet que el canvi de format d’aquest any li generava certa inquietud, especialment per l’impacte de les faltes d’ortografia en la nota final i per la incertesa de no saber exactament quines preguntes podien aparèixer. “Els models d’exercicis eren limitats i això ho feia tot més incert”, apunta.

Ara, amb els exàmens superats, espera poder desconnectar i recuperar energia durant les vacances d’estiu. Alhora, es troba en ple procés d’organització del seu futur universitari: està pendent de saber si tindrà plaça a la residència on ha sol·licitat entrar o si li caldrà buscar un pis. “És una època d’incertesa pel que pot passar ara”, reconeix.

Tot i això, Sanllehí es mostra il·lusionada pel que vindrà i enceta aquesta nova etapa convençuda del camí que vol seguir: un futur vinculat a l’enginyeria i a la ciència.