Accepta la condemna de set anys de presó per disparar trets en un bar de Térmens: «Quin remei»

L’Audiència de Lleida ha condemnat a set anys de presó un home que l’agost de 2023 va disparar amb una escopeta retallada dins d’un bar de Térmens, a la Noguera. A més de la temptativa d’homicidi, el tribunal l’ha sentenciat per quatre delictes més, després que l’home reconegués els fets en una vista de conformitat arran d’un acord amb les parts implicades. En resposta a la pregunta sobre si acceptava la condemna, l’acusat va dir: “Quin remei, sí”.

Segons la sentència, que ja és ferma, l’home va intentar matar un dels responsables del local amb qui havia tingut una discussió prèvia, però finalment va acabar ferint una cambrera. Inicialment s’enfrontava a una pena de nou anys i mig de presó, però se li va aplicar una atenuant per reparació del dany després de dipositar 3.800 euros al jutjat.

Els fets es remunten al 14 d’agost de 2023, quan, després d’una forta disputa al bar, l’home va amenaçar el responsable dient-li que tornaria amb una escopeta per matar-lo. Complint la seva amenaça, va anar a casa, va agafar una escopeta de caça retallada i va disparar tres trets en direcció a l’home, que s’havia refugiat dins el local.

Un dels trets va topar amb una xapa metàl·lica que va desviar accidentalment la trajectòria del projectil, que va impactar al coll de la cambrera. Aquesta va patir una ferida cervical que va requerir tractament mèdic, rehabilitació i gairebé 200 dies de baixa laboral.

Els Mossos d’Esquadra van localitzar i detenir el sospitós poc després amb el seu vehicle. Veí de Menàrguens, tenia 43 anys i acumulava catorze antecedents policials. El jutge va decretar presó preventiva.

Aquest dijous, la fiscalia, la defensa, l’acusació particular representada per la cambrera ferida i l’asseguradora del bar han tancat un acord que ha reduït la pena de nou anys i mig a set anys de presó. L’home ha acceptat la sentència sense interposar recurs.

L’Audiència ha condemnat l’acusat per cinc delictes: maltractament d’obra lleu, amenaces, tinença il·lícita d’armes —ja que no disposava de llicència—, temptativa d’homicidi i lesions per imprudència greu. La pena inclou, a més de la presó, una multa de 180 euros i la prohibició d’acostar-se o comunicar-se amb el responsable del bar i la cambrera durant diversos anys.

Finalment, haurà d’indemnitzar la cambrera amb 16.000 euros per les lesions i 2.000 més per danys morals, i compensar l’asseguradora amb gairebé 4.000 euros per les despeses de reparació dels desperfectes ocasionats a la porta del local, així com pagar les costes judicials.