Cauen quatre lladres de segones residències després de vendre joguets robats en una app

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres dos homes i dues dones, d’entre 29 i 39 anys, com a presumptes autors de quatre robatoris amb força en domicilis de les comarques de l’Urgell i la Segarra. Entre finals d’abril i juliol van assaltar dues segones residències a Ciutadilla i dues més a Sant Ramon.
Els lladres s’enduien objectes de valor i, en un cas, fins i tot joguets, monedes i segells de col·leccionisme, així com un cotxe. La investigació va fer un gir quan una víctima va detectar part dels joguets sostrets a una aplicació de compravenda. Això va permetre als Mossos rastrejar perfils, telèfons i comptes bancaris fins a identificar i situar els sospitosos a Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès).
Les proves recollides van confirmar que els detinguts coincidien amb les imatges properes als escenaris dels robatoris, descartant la simple receptació. En escorcollar els domicilis es van trobar nombrosos objectes sostrets: monedes, segells, etiquetes de puros, figuretes, joguets de construcció, videojocs i DVD, entre d’altres.
Els objectes reconeguts ja s’han retornat als seus propietaris i la investigació continua oberta. Els dos homes detinguts acumulaven antecedents per delictes contra el patrimoni i van passar a disposició judicial divendres davant el jutjat de guàrdia de Cervera.