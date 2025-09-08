08 de setembre de 2025

Detenen a Bellpuig dos traficants en una espectacular persecució

Els Mossos van detenir dos individus amb antecedents després d’una persecució pels carrers del municipi, on se’ls va confiscar cocaïna, haixix, 620 euros

  Cotxe de Mossos en una imatge d'arxiu.

Publicat el 08 de setembre de 2025 a les 18:58
Actualitzat el 08 de setembre de 2025 a les 18:59

Els Mossos d’Esquadra van protagonitzar dijous passat a la nit, una espectacular persecució pels carrers de Bellpuig (Urgell) que va acabar amb la detenció de dos homes de 37 i 41 anys, tots dos amb antecedents.

Els fets van començar quan una patrulla no logotipada va observar dos individus sortint d’un edifici amb actitud sospitosa. Després de seguir-los discretament, els agents van presenciar com un d’ells entregava una bosseta a un altre conductor a canvi de diners a la plaça dels Tres Turons. En identificar-se com a policies, els sospitosos van fugir corrents i van oposar resistència activa.

El comprador va ser interceptat i li van trobar una bosseta amb 2,4 grams de cocaïna i una dosi d’haixix. Mentrestant, diverses patrulles iniciaven la recerca dels dos fugitius, que finalment van ser localitzats dins d’un edifici del carrer Pompeu Fabra. Tot i intentar escapar novament escales amunt, van ser detinguts.

En l’escorcoll, els agents van intervenir 620 euros en bitllets fraccionats, una navalla amb restes de droga i un telèfon mòbil apagat de procedència dubtosa.

Els dos homes van passar a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.

