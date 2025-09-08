Detenen a Bellpuig dos traficants en una espectacular persecució

Els Mossos d’Esquadra van protagonitzar dijous passat a la nit, una espectacular persecució pels carrers de Bellpuig (Urgell) que va acabar amb la detenció de dos homes de 37 i 41 anys, tots dos amb antecedents.
Els fets van començar quan una patrulla no logotipada va observar dos individus sortint d’un edifici amb actitud sospitosa. Després de seguir-los discretament, els agents van presenciar com un d’ells entregava una bosseta a un altre conductor a canvi de diners a la plaça dels Tres Turons. En identificar-se com a policies, els sospitosos van fugir corrents i van oposar resistència activa.
El comprador va ser interceptat i li van trobar una bosseta amb 2,4 grams de cocaïna i una dosi d’haixix. Mentrestant, diverses patrulles iniciaven la recerca dels dos fugitius, que finalment van ser localitzats dins d’un edifici del carrer Pompeu Fabra. Tot i intentar escapar novament escales amunt, van ser detinguts.
En l’escorcoll, els agents van intervenir 620 euros en bitllets fraccionats, una navalla amb restes de droga i un telèfon mòbil apagat de procedència dubtosa.
Els dos homes van passar a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.