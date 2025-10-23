23 de octubre de 2025

Successos

Detingut per apunyalar al coll el seu pare a Bellpuig

La víctima, de 60 anys, va ser traslladada a l'hospital Arnau de Vilanova

Publicat el 23 d’octubre de 2025 a les 12:06

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts a Bellpuig (Urgell) un home, de 33 anys, per apunyalar al coll el seu pare, de 60 anys. Segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat l'ACN de fonts policials, cap a les 6 del matí la policia va rebre un avís d'una possible agressió en un habitatge del carrer Llibertat.

En arribar, els agents van veure que la víctima que havia estat agredida al coll amb una arma blanca i van detenir el fill d'aquesta com a presumpte autor de l'atac. El pare va ser atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i evacuat a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot i que no es temia per la seva vida, ha explicat la policia. El fill va ser detingut pels delictes de violència domèstica i amenaces.

El presumpte autor de l'apunyalament està previst que passi aquest dijous a disposició judicial al jutjat de guàrdia de Cervera.
 

