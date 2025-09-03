Detingut per quarta vegada en dues setmanes a Cervera un jove traficant de cocaïna

Els carrers de Cervera tornen a ser l’escenari d’una detenció que ja sembla repetida. Els Mossos d’Esquadra han atrapat novament un jove de 27 anys, amb un llarg historial de tràfic de drogues a petita escala, que en només catorze dies ha estat enxampat quatre vegades. Conegut entre els agents per la seva reincidència i per proveir petits consumidors, el sospitós ha tornat a caure quan menys s’ho esperava.
La intervenció va tenir lloc divendres al vespre, cap a dos quarts de nou, quan una patrulla de paisà feia tasques de seguretat ciutadana i va detectar-lo amb actitud sospitosa. Després d’un seguiment discret, els agents van sorprendre’l al carrer Llibertat mentre tancava una venda d’una dosi de cocaïna. En l’escorcoll immediat, els Mossos li van requisar aquella droga i dues dosis més ja preparades per col·locar al mercat.
El cas resulta especialment cridaner pel fet que, des del 14 d’agost, aquest jove ja ha estat detingut quatre vegades pels mateixos fets, i cada cop ha acabat passant a disposició judicial. La darrera vegada, diumenge passat, va comparèixer davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.
El veïnat viu amb perplexitat aquest degoteig de detencions sense fi i es pregunta fins quan es repetirà el mateix episodi. Mentrestant, els Mossos insisteixen que continuaran vigilant els punts calents del tràfic de drogues a la capital de la Segarra per evitar que els carrers es converteixin en mercats oberts de cocaïna.