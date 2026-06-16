Detinguts dos homes a Lleida per robar eines industrials d'unes obres en un centre hospitalari

Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat dos homes, de 44 i 45 anys, com a presumptes autors d'un delicte de furt després de ser sorpresos transportant eines industrials presumptament sostretes d'unes obres en un centre hospitalari de Lleida.
Els fets van tenir lloc cap a les 13.25 hores al passeig Onze de Setembre, quan una patrulla que feia tasques de seguretat ciutadana va detectar dos individus carregant una caixa de grans dimensions i aparentment molt pesada. Segons fonts policials, els homes van accelerar el pas en direcció a l'avinguda Marimon en adonar-se de la presència dels agents.
Davant aquesta actitud, els policies els van seguir discretament i van observar com amagaven la caixa sota un vehicle estacionat. Tot seguit, els agents van interceptar i identificar els dos sospitosos. Durant la comprovació van descobrir que a l'interior hi havia diverses eines industrials, entre les quals destacaven un martell pneumàtic, una broca de grans dimensions i altres materials de treball especialitzat.
Els dos homes no van poder justificar l'origen dels objectes ni acreditar-ne la propietat. Les gestions posteriors dels Mossos van permetre verificar que les eines havien estat sostretes de les obres d'un centre hospitalari proper, motiu pel qual van quedar detinguts per la seva presumpta implicació en el furt.
Un dels arrestats acumulava més d'una vintena d'antecedents policials, mentre que tots dos constaven amb antecedents previs.
Després del trasllat a dependències policials, els Mossos van localitzar el propietari del material sostret i li van retornar les eines en qualitat de dipòsit judicial. Els dos detinguts van passar dissabte a disposició judicial davant dels jutjats de Lleida.