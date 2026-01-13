Detinguts tres homes a Lleida per robar roba, rellotges i altres objectes valorats en més de 8.000 euros

Els Mossos d'Esquadra van detenir a Lleida, entre dijous i divendres, tres homes, de 29, 33 i 36 anys, per un robatori amb força en un establiment comercial del carrer Pius XII de Lleida. Els fets van passar la nit del dijous dia 8 de gener, quan entre les 2.30 h i les 5 h uns individus van fracturar la porta d'accés al local i es van emportar diversos objectes, com balises, rellotges, polseres i roba, valorats en més de 8.300 euros.
La investigació oberta pels Mossos d'Esquadra va permetre identificar els tres presumptes autors del robatori, dos dels quals van ser localitzats i detinguts la tarda del mateix dijous al carrer Companyia. El tercer implicat va ser detingut pels volts de les 8 del matí de l'endemà al carrer Boters.
Tanmateix, la policia va denunciar una quarta persona per un delicte de furt lleu. Segons la policia, després del robatori aquesta persona va aprofitar que la porta del local estava trencada per entrar i robar algunes peces de roba.
Els detinguts, dos d'ells amb antecedents, van passar dissabte a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.