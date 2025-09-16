L’Audiència jutjarà dos homes acusats d’agredir sexualment dues menors a Balaguer i Vielha

La setmana vinent, l’Audiència de Lleida celebrarà dos judicis consecutius per agressions sexuals a menors en municipis de la demarcació.
El primer serà dimarts 23 de setembre i té com a protagonista un home acusat d’intentar abusar d’una adolescent de 15 anys a Balaguer el 21 d’agost de 2021. Segons la Fiscalia, la noia li tornava un gat quan l’acusat presumptament la va agafar i va intentar fer-li tocaments i petons. La jove va poder fugir.
El ministeri públic sol·licita 5 anys de presó, l’expulsió de l’Estat quan hagi complert dues terceres parts de la condemna, una ordre d’allunyament de 100 metres i prohibició de comunicació durant 5 anys, 5 anys de llibertat vigilada i una indemnització de 3.000 euros. El judici, previst inicialment per al gener, es va suspendre.
L’endemà, dimecres 24 de setembre, se celebrarà la vista contra un altre home acusat d’abusar de l’amiga menor de la seva filla a Vielha. La Fiscalia afirma que l’1 de juny de 2019 l’acusat va fer tocaments a la menor en una sala de bitlles i, posteriorment, al domicili familiar mentre la víctima hi passava la nit. Per aquests fets, el ministeri fiscal reclama 6 anys de presó, una indemnització de 7.000 euros, una ordre d’allunyament de 500 metres i prohibició de comunicació durant 12 anys i la inhabilitació per treballar en llocs amb contacte amb menors. Aquesta vista també s’havia ajornat al maig.
Les dues causes situen de nou a primer pla la protecció dels menors davant la violència sexual i la resposta judicial en aquests casos.