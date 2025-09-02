02 de setembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Successos

Persecució a Alcarràs: un conductor drogat fuig d’un control, s’estavella en un camp i acaba detingut amb un botí sospitós

L'arrestat, amb antecedents, va donar positiu en cànnabis i el vehicle que conduïa no tenia assegurança

  • Imatge del material incautat pels Mossos -

ARA A PORTADA

Publicat el 02 de setembre de 2025 a les 14:36

La matinada de diumenge va deixar una escena pròpia d’un film d’acció a les carreteres del Segrià. Un home de 44 anys va ser arrestat pels Mossos d’Esquadra després d’una fugida temerària quan els agents li van ordenar aturar-se en un control d’alcoholèmia a la L-800, a la sortida d’Alcarràs.

En lloc de parar, el conductor va accelerar i va fugir pel carril contrari, obligant un altre vehicle a apartar-se bruscament per evitar la col·lisió. La persecució va continuar per una carretera secundària fins que el cotxe escàpol va acabar accidentat enmig d’un camp de fruiters.

Els Mossos van immobilitzar l’home, que va donar negatiu en alcohol però positiu en cànnabis. A més, el vehicle no tenia assegurança. Durant la inspecció, la policia hi va trobar una bossa plena d’objectes sospitosos: tres telèfons mòbils, set rellotges intel·ligents amb carregadors i nou jocs d’auriculars. El material ha quedat intervingut a l’espera de determinar si és de procedència il·lícita.

El detingut, que acumula diversos antecedents, haurà de respondre davant del jutjat de guàrdia de Lleida pels delictes de conducció temerària, conduir sota els efectes de drogues, resistència, desobediència i atemptat contra l’autoritat.

Et pot interessar