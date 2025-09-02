Persecució a Alcarràs: un conductor drogat fuig d’un control, s’estavella en un camp i acaba detingut amb un botí sospitós

La matinada de diumenge va deixar una escena pròpia d’un film d’acció a les carreteres del Segrià. Un home de 44 anys va ser arrestat pels Mossos d’Esquadra després d’una fugida temerària quan els agents li van ordenar aturar-se en un control d’alcoholèmia a la L-800, a la sortida d’Alcarràs.
En lloc de parar, el conductor va accelerar i va fugir pel carril contrari, obligant un altre vehicle a apartar-se bruscament per evitar la col·lisió. La persecució va continuar per una carretera secundària fins que el cotxe escàpol va acabar accidentat enmig d’un camp de fruiters.
Els Mossos van immobilitzar l’home, que va donar negatiu en alcohol però positiu en cànnabis. A més, el vehicle no tenia assegurança. Durant la inspecció, la policia hi va trobar una bossa plena d’objectes sospitosos: tres telèfons mòbils, set rellotges intel·ligents amb carregadors i nou jocs d’auriculars. El material ha quedat intervingut a l’espera de determinar si és de procedència il·lícita.
El detingut, que acumula diversos antecedents, haurà de respondre davant del jutjat de guàrdia de Lleida pels delictes de conducció temerària, conduir sota els efectes de drogues, resistència, desobediència i atemptat contra l’autoritat.