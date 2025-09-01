Persecució de pel·lícula a l’AP-2: tres lladres envesteixen els Mossos abans de caure detinguts a Montblanc

Els Mossos d’Esquadra van viure dimarts passat una persecució d’alta tensió per l’AP-2 que va acabar amb la detenció de tres homes —de 21, 24 i 55 anys— que acabaven de robar en un domicili d’Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell). Els sospitosos, que formarien part d’un grup criminal establert al Camp de Tarragona especialitzat en robatoris en cases, van fugir a gran velocitat i no van dubtar a saltar-se tres controls policials ni a envestir un vehicle dels agents.
Els fets van començar a les 12.30 h, quan un vehicle d’alta gamma amb matrícula estrangera va fer un canvi de sentit en detectar un control de trànsit a la LV-3344. Poc després, es confirmava que el mateix cotxe estava implicat en un robatori amb força a Ivars d’Urgell, on els veïns havien enxampat els lladres mentre forçaven la porta d’una casa.
Amb la policia desplegant controls a tota la zona, el vehicle fugit es va saltar el primer a l’accés de l’AP-2 a Lleida i el segon a la sortida de les Borges Blanques. A plena autopista, els ocupants van arribar fins i tot a envestir un cotxe patrulla per intentar fer-lo fora de la via.
Finalment, a les 13.50 h, la fugida va acabar a Montblanc, on els Mossos van interceptar el vehicle i arrestar els tres homes. A l’interior es van trobar eines per forçar domicilis, gorres i roba per camuflar-se. La descripció feta pels testimonis coincidia plenament amb dos dels arrestats.
El conductor, de 55 anys i amb antecedents, afronta càrrecs per robatori amb força, pertinença a grup criminal, conducció temerària, danys i atemptat contra agents de l’autoritat. Els altres dos detinguts, també amb antecedents per robatoris, haurien actuat com a assaltants mentre ell feia de vigilant i xofer.
Els tres passaran a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia de Valls.