Rescaten vint persones que havien quedat atrapades a l'ascensor de la Seu Vella

Fins a vint persones van quedar atrapades ahir diumenge a l’ascensor del Canyeret de Lleida que connecta amb el Turó de la Seu Vella. L'incident es va produir per una sobrecàrrega: l'ascensor només està preparat per transportar fins a 16 persones, però n'hi havia més. L'avís es va fer a les 21.05 hores, moment en què els Bombers es van mobilitzar amb una dotació i van treballar conjuntament amb tècnics municipals per alliberar les persones afectades.

En un primer intent, els bombers van instal·lar un sistema a la part superior de la torre per accedir al sostre de la cabina i intentar fer-la baixar. Com que això no va donar resultat, es va recórrer a eines hidràuliques per obrir les portes de manera forçada. A conseqüència d'aquesta maniobra, l’ascensor ha quedat fora de servei fins a nova reparació.

A dins hi havia setze adults i quatre nens, que van estar tancats durant més d’una hora. Afortunadament, tots es trobaven en bon estat.