El tripartit resisteix a Tàrrega en un mandat marcat per l’educació i la crisi de l’habitatge

Dos anys després de les eleccions municipals de 2023, el balanç del mandat a Tàrrega dibuixa un escenari de continuïtat política i certa estabilitat institucional, malgrat que Junts per Catalunya —amb Rosa Maria Perelló al capdavant— va ser la força més votada. Junts va obtenir el 36,8% dels vots i va sumar vuit regidors, un més que a les eleccions anteriors. Tot i això, l’alcaldia va continuar en mans de la republicana Alba Pijuan gràcies a la renovació del pacte de govern amb la CUP amb tres regidors i el PSC amb un regidor, que permet revalidar el tripartit d’esquerres iniciat el 2019.

Aquest escenari, on l’oposició recau en la força més votada, ha marcat bona part del debat polític local dels darrers mesos, especialment en temes sensibles com la gestió dels serveis públics i la seguretat ciutadana.

Impuls a l’educació pública infantil

Una de les apostes destacades del mandat ha estat el reforç de l’oferta pública d’educació infantil. Davant el tancament anunciat de la llar d’infants privada El Triangle, el consistori ha decidit comprar l’equipament per un import d’1.265.035 euros, amb l’objectiu d’integrar-lo a la xarxa municipal. L’Ajuntament gestiona actualment dues escoles bressol públiques (El Niu i La Pau), que acullen 152 infants. De cara al curs vinent, el centre La Pau ampliarà la seva capacitat amb 31 places addicionals gràcies a unes obres valorades en 388.410 euros, finançades majoritàriament amb fons europeus Next Generation.

Aquestes mesures responen a una dinàmica demogràfica a l’alça: el 2024, Tàrrega ha registrat més naixements (179) que defuncions (148), i el nombre de menors ja supera el de majors de 65 anys.

Un pressupost amb marcat accent social i sostenible

Els comptes aprovats per al 2025, els segons del mandat, reforcen el rumb del tripartit cap a una gestió centrada en la cohesió social, la sostenibilitat i l’espai públic. El pressupost creix un 11,7% i se situa en 22,85 milions d’euros, amb una inversió prevista de 3,6 milions —un increment del 31,7% respecte a l’any anterior. Les partides més destacades inclouen 256.000 euros destinats a polítiques d’habitatge social i actuacions urbanístiques com la remodelació de la plaça Europa o la millora de la seguretat viària a la travessia urbana de la C-14.

També s’hi preveuen accions mediambientals, com l’impuls de la via verda i l’eficiència energètica a equipaments municipals. Tot plegat amb una combinació d’augments d’ingressos propis i finançament extern. Els comptes es van aprovar amb el suport de l’equip de govern i l’abstenció de Junts, que tot i mostrar reticències en algunes partides, va optar per facilitar-ne la tramitació com a gest de responsabilitat institucional.

Preocupació per la seguretat

Tot i la relativa tranquil·litat del municipi, un tiroteig registrat el passat mes de febrer al carrer Ferrocarril va fer saltar les alarmes. Els Mossos d’Esquadra van detenir quatre homes relacionats amb els fets, que no van causar ferits, i van intervenir armes, droga i diners. La investigació, encara sota secret de sumari, ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reforçar els mecanismes de prevenció i convivència en determinades zones de la ciutat.

Nova campanya per augmentar el lloguer social

Tàrrega ha engegat una campanya per impulsar la seva borsa d’habitatge davant l’escassetat de pisos de lloguer social, en un context marcat per l’alta demanda i la declaració del municipi com a zona de mercat residencial tensionat per part de la Generalitat. La ciutat només disposa actualment de quatre habitatges cedits per propietaris privats, mentre que l’Oficina Local d’Habitatge va rebre 182 sol·licituds durant el 2024.

Amb el lema Claus de vida. Obrim portes, canviem vides, la campanya combina accions de sensibilització a xarxes socials, cartelleria i repartiment de tríptics. S’adreça als propietaris de pisos buits, als quals s’ofereixen avantatges com l’assegurança d’impagament, la mediació amb llogaters o bonificacions de fins al 75% en l’IBI. Aquest últim benefici es va aprovar el passat octubre en una modificació de l’ordenança fiscal i s’aplica als habitatges que es lloguin a preu assequible i durant almenys nou mesos l’any.

Alba Pijuan no aclareix si repetirà com a candidata

Quan falten dos anys per a les pròximes eleccions municipals, encara no se sap si Alba Pijuan tornarà a encapçalar la candidatura d’Esquerra Republicana a Tàrrega. Fins ara, l’alcaldessa no ha fet pública cap intenció en aquest sentit, i des del partit tampoc s’ha anunciat cap moviment. Pijuan va arribar a l’alcaldia el 2019 amb el suport de la CUP i el PSC, i ha revalidat el pacte de govern en aquest mandat.

La seva decisió —sigui per optar a la reelecció o per fer un pas al costat— marcarà l’estratègia dels republicans a la ciutat i podria condicionar l’escenari polític local, on Junts continua sent la força amb més suport electoral.