Detinguts quatre homes a Tàrrega per un tiroteig ocorregut al febrer

Els Mossos d’Esquadra han arrestat quatre individus a Tàrrega en el marc d’una investigació per un tiroteig ocorregut el 23 de febrer al carrer del Ferrocarril.

Aquell dia, un veí va alertar la policia en sentir crits i trets al voltant de la una del migdia. Tot i que no hi va haver ferits, els agents van localitzar dues beines en un solar proper i van obrir una investigació per aclarir els fets.

Durant les actuacions policials, s’han intervingut substàncies estupefaents, armes i diners. La causa continua oberta i sota secret d’actuacions, segons han informat fonts dels Mossos.