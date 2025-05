Testimonis declaren que el jove Pol Cugat no va desaparèixer voluntàriament

El jutjat d'instrucció 4 de Lleida ha pres declaració aquest dimarts a quatre testimonis per la desaparició del jove Pol Cugat, l'octubre del 2021, quan feia feines de vigilància en una plantació de marihuana a les Borges Blanques. La mare i tres amics de la víctima han explicat que el noi, de 25 anys, estava dolgut amb els caps de l'organització criminal perquè no li pagaven i que ell volia deixar-ho, "viure la vida i anar-se'n a escalar". Així ho ha explicat l'advocat de la família, Josep Lluís Jordan, qui ha insistit que les declaracions han refermat que el jove és mort i que no va desaparèixer de forma voluntària. Actualment, hi ha quatre investigats pels fets i es preveu que, entre dijous i dilluns vinent, declarin cinc testimonis més.

L'advocat que representa els interessos de la família ha anticipat que les defenses probablement argumentaran que, com que no s'ha trobat el cadàver del noi, el cas correspon a una desaparició, però ha afirmat que tenen "clar que això no és així" i que algú el va matar fa més de tres anys i mig. Jordan ha insistit que no defalliran fins a localitzar-ne el cos i que s'esclareixin els fets.

Les declaracions de la mare, de dos amics amb qui compartia l'afició per l'escalada i d'una quarta persona amb qui va fer amistat quan ja vigilava la masia dels afores de les Borges on cultivaven la droga "han servit per acreditar que no estem davant d'una desaparició voluntària, perquè en Pol era una persona molt vivaç, que volia viure la vida i anar-se'n a escalar", segons el lletrat.

Així, els testimonis han corroborat que "en Pol estava dolgut perquè no cobrava i havia de pagar un crèdit" i que "tenia un gran disgust i necessitava desfogar-se del pes que duia a sobre, perquè sabia que no estava fent res ben fet". Jordan ha afegit que les declaracions han permès establir els vincles de la víctima amb els caps de l'organització criminal, que ha indicat que funcionava com una empresa i amb uns rols jeràrquics molt definits.

Entre els cinc testimonis que declararan aquest dijous i dilluns de la setmana vinent hi ha les persones que havien llogat una habitació a un dels principals investigats pel cas i que s'espera que permetin determinar els moviments que va fer aquest individu el dia dels fets i les jornades posteriors.

Declararan com a testimonis persones que havien estat investigades

L'advocat ha detallat que hi ha quatre investigats en aquesta causa, però que la Fiscalia s'ha mostrat partidària de dictar el sobreseïment per a un d'ells, que seria el suposat responsable de la plantació de marihuana on treballava el jove. Per això, ha detallat, estan pendents que es resolgui el recurs d'apel·lació que han presentat davant l'Audiència de Lleida perquè l'individu continuï com a investigat.

A principis d'any, la jutgessa ja va ordenar el sobreseïment de la causa per a sis dels deu investigats i va acordar que passessin a ser considerats testimonis, tal com pretenia el ministeri fiscal. D'aquesta manera, està previst hagin de tornar a declarar en seu judicial sota aquesta condició, la qual els obliga a dir la veritat i a respondre a les preguntes de totes les parts personades en el procediment.