Un fabricant de bombes reincident cau a la Seu d’Urgell després de dos intents frustrats

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 53 anys acusat de fabricar i col·locar artefactes explosius casolans a la Seu d’Urgell. Segons la policia, l’arrestat, amb antecedents, havia deixat dos explosius a l’exterior d’unes oficines públiques en dues ocasions —el 30 de juny i el 10 de juliol— sense que arribessin a detonar.
En ambdós casos, els TEDAX van haver d’activar un ampli dispositiu de seguretat i neutralitzar els artefactes, la qual cosa va generar alarma a la població. La investigació policial va permetre identificar el sospitós i, finalment, detenir-lo el 20 d’agost.
Un dia després, els agents van escorcollar el seu domicili amb autorització judicial i hi van trobar diversos explosius casolans ja preparats, material per continuar-ne fabricant i proves que demostrarien una millora en les tècniques utilitzades.
El 22 d’agost va passar a disposició judicial al Jutjat de la Seu d’Urgell, on se l’investiga pels delictes de desordres públics, fabricació i tinença d’explosius i trencament de condemna. Els Mossos remarquen que és un individu reincident en la construcció d’artefactes.