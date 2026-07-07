Una nena de sis anys mor ofegada a les piscines municipals de Balaguer

Una nena de sis anys ha mort aquest dimarts al vespre després d’un greu incident a les piscines municipals d’estiu del barri del Secà, a Balaguer. Els fets han tingut lloc cap a les 19.45 hores, quan la menor ha estat localitzada dins l’aigua.
Segons ha informat la Paeria de Balaguer, el personal de vigilància i diversos usuaris de la instal·lació han tret immediatament la menor de la piscina. Els dos socorristes presents han iniciat de seguida les maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP), amb el suport d’altres persones que es trobaven al recinte, fins a l’arribada dels serveis d’emergències sanitàries. Tot i els esforços dels equips d’assistència, no s’ha pogut salvar la vida de la nena.
Arran dels fets, la Paeria ha decretat un dia de dol oficial. Durant aquesta jornada, les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal i quedaran suspeses totes les activitats organitzades pel consistori inclosa l'especatcle programat del cicle de monòlegs. L’única excepció seran els casals d’estiu municipals, que es mantindran oberts per la funció social que desenvolupen per a moltes famílies.
Les piscines municipals del Secà, en canvi, continuaran obertes malgrat el succés. El consistori justifica aquesta decisió perquè les instal·lacions actuen com a refugi climàtic en plena onada de calor. Tot i això, aquest dimecres a les 18 hores es farà un minut de silenci en record de la menor tant a les piscines del Secà com a la resta de piscines municipals.
La Paeria ha expressat el seu més sentit condol a la família i a les persones properes a la víctima, alhora que ha agraït la ràpida actuació dels socorristes, dels serveis d’emergència i de les persones que van col·laborar en els primers moments de l’incident.
El consistori també ha demanat el màxim respecte envers la família en aquests moments de dol i ha recordat que les circumstàncies dels fets estan sota investigació policial, amb els quals assegura que col·laborarà plenament.