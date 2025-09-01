Una onada de robatoris sacseja les Garrigues Altes: pobles petits demanen més seguretat

Els municipis de les Garrigues Altes viuen amb inquietud una onada de robatoris que s’ha intensificat aquesta primavera i estiu. Veïns i alcaldes denuncien que la situació ha generat un clima d’inseguretat, amb assalts a granges, magatzems, cases, piscines municipals i fins i tot ajuntaments. Un dels casos més sonats és el de Granyena de les Garrigues, un poble de només 170 habitants que ja ha hagut d’instal·lar alarmes i càmeres al consistori després de ser assaltat en dues ocasions.
Tot i això, els Mossos d’Esquadra asseguren que les dades no reflecteixen un increment significatiu de robatoris a la zona. Una afirmació que contrasta amb el neguit dels veïns de municipis com Bellaguarda, la Granadella, Granyena o Juncosa, que es veuen obligats a organitzar-se a través de grups de missatgeria per avisar-se de moviments sospitosos i fer batudes improvisades.
“Tenim la sensació que els lladres actuen amb total impunitat, aprofitant que aquí hi ha poca gent i poca vigilància”, explica Sílvia Pallejà, tècnica de desenvolupament local de la comunitat de municipis.
Granyena, ajuntament sota setge
A Granyena de les Garrigues, els robatoris han colpejat de ple. Els assaltants han forçat portes del consistori, el consultori mèdic i fins i tot la sala del jovent. En total, s’han endut més de 2.500 euros en diners en efectiu, a més de sostres en bars i habitatges particulars. Davant la situació, l’alcaldessa Montse Florensa ha reforçat la seguretat amb panys, alarmes i càmeres a l’edifici municipal.
Malgrat això, el malestar creix: “Tenim molt poques patrulles dels Mossos per una extensió molt gran i falten efectius. Necessitem càmeres als accessos del poble per poder controlar qui entra i surt”, reclama Florensa.
El degoteig de robatoris, sumat a la baixa densitat de població i a l’absència de policies locals, ha portat molts veïns a reforçar per compte propi la vigilància de les seves propietats. Però els lladres, habitualment equipats amb guants i passamuntanyes, segueixen esquivant la identificació i mantenen l’angoixa a la comarca.
Veïns i pagesos organitzats per missatgeria instantània
A Juncosa els lladres també han entrat en diverses cases i en múltiples granges i magatzems, d'on ja no s'enduen ferralla o materials de poc valor, sinó maquinària agrícola i eines especialitzades. Això ha portat veïns i pagesos d'aquest poble i d'altres nuclis de les Garrigues Altes a organitzar-se per grups de missatgeria instantània, coordinant batudes i intercanviant alertes en cas de detectar vehicles sospitosos. D'aquesta manera ja han aconseguit enxampar o foragitar alguns lladres.
L'alcaldessa de Juncosa, Susana Vilà, també reclama "més vigilància" per poder "viure tranquils". Ara una de les seves preocupacions és garantir la seguretat durant la festa major que començarà d'aquí a uns dies i demana que "almenys la policia patrulli el dia de la sardinada pel poble i els voltants". I és que els lladres aprofiten els actes multitudinaris, com els balls o els sopars de festa major, per entrar amb discreció a les propietats d'aquests petits municipis.
Pèrdues de més de 3.000 euros a les piscines de Bellaguarda
A principis de juliol uns lladres van forçar la porta del bar de les piscines municipals de Bellaguarda i se'n van endur material valorat en més de 3.000 euros. "Ens ha costat molt recuperar-nos-en, però a poc a poc ho anem fent", asseguren les gestores de l'equipament, que aquest diumenge ja donarà la temporada per acabada. L'alcalde, Olegari Alberich, lamenta que "aquest ha estat un estiu mogut amb lladres que entren a les granges, al bar o als magatzems".
Per això, Alberich reclama més dotacions policials, malgrat que admet que els Mossos han de cobrir una vintena de pobles i, si no són a prop, sovint no poden arribar-hi a temps. L'alcalde explica que això ha fet que veïns de diversos pobles s'hagin organitzat en un "sometent" i que, quan passa alguna cosa en un poble, "s'ajuntin tots" per actuar contra els delinqüents. "És una mica perillós i convindria que això recaigués en els cossos de seguretat perquè ningú prengui mal", exposa l'alcalde.