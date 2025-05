El FABA culmina la seva vuitena edició amb una jornada vibrant i festiva

El FABA ha tancat aquest dissabte, 10 de maig, una vuitena edició que ha reafirmat el seu caràcter com a projecte col·lectiu, viu i en transformació constant. Amb l'Anònima com a epicentre, el festival ha proposat una programació valenta i multidisciplinària, articulada entorn de la temàtica de la metamorfosi, i ha aconseguit consolidar-se com un espai de referència per a la cultura inconformista, transgressora i emergent del territori.

La jornada central ha omplert l'Anònima progressivament des del migdia fins a la nit, en un ambient vibrant i festiu. L'espai exterior ha arrencat amb sol i amb el ritme de la cantant local Fatou Fongolimby Diallo, que ha compartit el seu projecte personal vinculat a la música tradicional senegalesa i a la memòria de les dones africanes. A continuació, Pau Jorba Group ha captivat el públic amb un directe creat especialment per al cap de setmana, on ha fusionat jazz, música clàssica i músiques populars, en una proposta coproduïda amb el Festival de Jazz de Vic. La resposta entusiasta del públic ha evidenciat l'expectació i el talent que envolten aquest compositor manresà establert a Nova York.

La tarda ha continuat amb les sessions dels selectors musicals Noah, Nunu Plans, Meri, PD Gufi i Dr. Priuns, creant un ambient animat i intergeneracional. La recta final del FABA l'ha encapçalat Maria Hein amb la presentació del seu nou disc Katana, en un directe que ha deixat el públic captivat per la seva potència escènica. La força emocional i contundent de Repion, la intensitat electrònica de Xenia, i l'energia de Mainline Magic Orchestra -que ha seduït el públic tant pel seu directe com per la seva estètica- han posat el punt final a una jornada memorable i a una edició que ha anat creixent en afluència i complicitat.

La programació artística també ha tingut un pes destacat en l'àmbit visual i plàstic, amb obres com la instal·lació La historia abriga, del col·lectiu Ocloyastudio, una reflexió tèxtil sobre la cura i els afectes; el mural fotogràfic del col·lectiu migrant Mondays, i les imatges de Joherball, que exploren la dualitat entre vida i mort.

Amb dos espais principals -Manresa i Social-, el FABA ha demostrat que la intensitat i la qualitat poden ser protagonistes indiscutibles d'un festival que continua transformant l'ús i la mirada sobre els espais en desús. El projecte reafirma el seu vincle amb el territori i el seu compromís amb la creació local, donant veu a artistes com El Niño Índigo, que ha presentat a la jornada central un projecte híbrid entre el hip-hop, el soul i el blues, trencant fronteres estètiques i formals.

Des de l'organització es valora molt positivament el conjunt dels set dies de festival. Malgrat la presència de la pluja, el FABA ha gaudit d'una excel·lent acollida per part del públic, que ha participat activament en totes les activitats programades. La setmana ha ofert una proposta variada que ha inclòs concerts, instal·lacions artístiques, tallers, pensament crític i activitats de creació. Durant els primers dies, s'han presentat propostes com IRIEIX amb el Cor de Teies, Marcelo Criminal, Blood Quartet, i artistes locals com Devi, Clepton i Dogteeth. També hi ha hagut sessions musicals a càrrec del col·lectiu Bolleres Místikes i l'activació de la llotja amb peces de Joherball i Ocloyastudio.

Amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona i Estrella Damm, i gràcies a la implicació dels col·lectius, voluntariat, artistes i públic, el FABA 2025 amb la mirada posada en continuar generant espais d'expressió, creació, pensament i creixement a la ciutat. Un any més, NacióManresa ha estat el princoipal mitjà de comunicació col·laborador.