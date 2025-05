La jornada inaugural del FABA 2025 omple l'Anònima amb propostes singulars i valentes

El Festival Artístic del Barri Antic (FABA) ha arrencat aquest diumenge la seva vuitena edició amb una jornada inaugural carregada d'energia i sensibilitat artística. El públic ha tornat a omplir l'Anònima, espai que es troba immers en un procés de rehabilitació, de canvi, que reivindica el FABA com un organisme essencialment viu i connectat amb el seu entorn, una aposta per programar artistes locals, emergents i de diferents disciplines.

La jornada ha donat el tret de sortida amb l'activació de la Llotja, amb exposicions que parlen de cura, memòria i transformació. Joherball ha presentat el seu projecte a la nau central, on uneix radiografies i fotos de paisatges per reflexionar sobre la dependència de la vida i la mort, una unió indissoluble que crea un cicle sense principi ni fi. En aquest mateix espai, també s'ha exposat La historia abriga, d'Ocloyastudio, una instal·lació tèxtil amb materials domèstics reciclats que busca treballar la idea de la cura i obrir un espai de reflexió sobre les opressions rebudes per part del col·lectiu de persones treballadores en l'àmbit de la neteja.

Irieix i el cor de Teies durant el seu concert al FABA

Marta Vilanova / FABA

La tarda ha continuat amb l'enèrgica i divertida actuació d'Irieix amb el Cor de Teies. Les veus femenines del cor santpedorenc han interpretat, conjuntament, les cançons del genuí cantautor omplint l'Anònima d'humor i ritme.

La ironia ha seguit present amb l'actuació del murcià Marcelo Criminal i la seva obsessió per la quotidianitat i la recerca dels petits triomfs a gran escala. El públic s'ha deixat sorprendre per l'originalitat i particularitat del seu univers i per les seves lletres que ens expliquen petites històries que són de tots.

Blood Quarted ha participat a la jornada inaugural del FABA

Marta Vilanova / FABA

La jornada ha acabat amb els reconeguts Blood Quartet que han escollit el FABA com a escenari per viure la seva primera actuació a la ciutat. A ritme de free-jazz, minimalisme primitiu i paisatges ambients, Mark Cunningham acompanyat de Kike Bela, Lluís Rueda i Carles Esteban, han sapigut captivar l'Anònima i oferir un final per a la jornada inaugural que, malgrat la pluja, ha complert amb escreix les expectatives.

El FABA continuarà entre setmana

Del dilluns 5 al dijous 8 de maig, el FABA mantindrà viva la seva activitat amb xerrades, tallers, concerts i creacions en directe. Totes les activitats es faran al pati i la nau central de l'Anònima, adaptant-se a les obres de rehabilitació.

El programa inclou la presentació del projecte arquitectònic de l'Anònima, un mural col·lectiu de Mondays, el concert de la manresana Devi, un taller sobre treball domèstic amb Ocloyastudio, una audició comentada amb Clepton i una trobada per parlar de la mort, que culminarà amb el concert de Dogteeth.

Una cloenda eclèctica i festiva

El festival tancarà el dissabte 10 de maig amb una jornada que s'allargarà des del migdia fins a la matinada. Hi participaran propostes molt diverses com Mainline Magic Orchestra, Maria Hein, el Pau Jorba Group (en coproducció amb el Festival de Jazz de Vic), Repion, Xenia, El Niño Índigo i Fatou Fongolimby Diallo.

El FABA creix i es consolida gràcies a la col·laboració de moltes persones, entitats i empreses locals, així com el suport de l'Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona i Estrella Damm. NacióManresa és el mitjà col·laborador del Festival.