L'Escola de Música del Conservatori obrirà la preinscripció per al nou alumnat el 12 de maig

Les preinscripcions de l'alumnat de nou ingrés a l'Escola de Música del Conservatori de Manresa per al curs vinent es podran fer a partir del 12 de maig i fins a l'1 de juny. Es tracta de les preinscripcions per a diferents cursos, nivells, edats i instruments, amb una àmplia varietat de programes.

Per franges d'edat hi ha el programa Petits Músics, de 0 a 6 anys, incloent-hi la Música abans de néixer per a embarassades. Per a nens i nenes d'entre 6 i 12 anys hi ha la formació musical bàsica, en la qual s'aprèn a tocar un instrument, llenguatge musical i també a formar part d'un conjunt musical. Es tracta de la mateixa proposta per a alumnes a partir de 12 anys però ja a nivell avançat. També hi ha l'escola d'adults que ofereix formació en instruments, llenguatge musical i per a cors musicals. Finalment, l'última proposta és fer un itinerari lliure, en el qual cadascú escull les assignatures que vol cursar.

Cal recordar que en l'àmbit dels instruments, el Conservatori compta amb una àmplia oferta que inclou el baix elèctric, la bateria, el bombardí, el clarinet, el contrabaix, el fagot, el fiscorn, la flauta, la guitarra clàssica, la guitarra elèctrica, l'oboè, la percussió, el piano, el piano modern, el saxofon, el trombó, la trompa, la trompeta, la tuba, la viola, el violí i el violoncel. També inclou oferta en cant clàssic i modern.

Les preinscripcions es poden fer a través d'aquest enllaç a partir del 12 de maig.