Dijous es presentarà la Comissió de la Mineria de Sallent

El proper dijous 29 de maig, a les 7 de la tarda, l'Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent acollirà la presentació pública de la Comissió de la Mineria del municipi. Sota el lema Després de la mineria, quin pla de futur?, l'acte donarà a conèixer els objectius, propostes i projectes de la comissió a través de les intervencions de l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, i representants de la mateixa comissió. L'acte finalitzarà amb la conferència La mineria, del prestigi a l'oblit de la historiadora Rosa Serra.

Aquest primer acte s'emmarca dins el cicle de jornades divulgatives i participatives que la Comissió de la Mineria realitzarà durant aquest any 2025. A banda de la presentació d'aquest dijous, hi ha previstes dues trobades més a finals d'any amb l'objectiu de crear un espai de trobada, reflexió i diàleg per a tota la ciutadania sobre el futur de la mineria al municipi.