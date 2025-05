Urpina recupera la tracció a cavall per treballar la vinya inaccessible

La Fundació Ampans ha recuperat una tècnica ancestral de conreu a les vinyes d'Urpina, a Sant Salvador de Guardiola: el llaurat amb tracció animal. Aquesta pràctica tradicional, gairebé desapareguda, torna a prendre vida a través d'una vinya centenària de la varietat sumoll, situada a la finca d'Urpina, que dona origen a vins de gran qualitat com el Cor Valent.

Es tracta d'una vinya, d'una hectàrea de terreny, que es va plantar en origen seguint les corbes de nivell, a pams, amb una densitat que impossibilita l'accés de maquinària moderna. Mai no hi ha entrat un tractor. Només els animals, antigament, podien transitar pels seus solcs estrets. Amb el pas dels anys, i la pèrdua d'aquest ofici, la terra s'ha anat compactant.

La reintroducció del llaurat amb cavall permet oxigenar el sòl i incorporar-hi matèria orgànica de la pròpia coberta vegetal. Aquesta pràctica, a més, afavoreix l'equilibri natural del terrer i revaloritza un dels oficis més antics del món agrícola, avui en risc d'extinció.

"En vinyes com aquesta, la tracció animal és pràcticament l'única opció viable i sostenible. La seva configuració la fa inabastable per a qualsevol eina mecànica", explica l'enòleg Joan Soler, col·laborador del projecte vitivinícola d'Urpina, que du a terme Ampans. El repte, però, rau a trobar professionals que dominin aquesta tècnica, cada cop més escassos, però fonamentals per mantenir viu el llegat agrícola.

La vinya es va plantar, cep a cep, de forma manual, i ha conservat fins als nostres dies la sumoll, una varietat autòctona i històrica que forma part del patrimoni vitivinícola del Bages i d'altres zones de la Catalunya Central. D'aquestes vinyes neix el Cor Valent, un vi fresc, amb caràcter, amb una producció limitada a poc més de cinc-centes ampolles.

Les pluges primaverals reanimen la vinya i fan preveure una verema de gran qualitat

Aquesta primavera, després de dues anyades marcades per la sequera, les pluges han estat molt benvingudes. S'està recuperant la humitat en profunditat que feia temps que mancava, i això permet a la vinya créixer en condicions molt més favorables.

Tot i aquest escenari climàtic positiu, les condicions de més humitat també comporten un major risc de fongs i malalties endogàmiques. Això obliga a estar alerta, actuar amb prevenció i vetllar per l'equilibri del terrer de forma curosa i respectuosa.

Amb aquestes condicions, la previsió per a la propera verema és optimista. Si el temps acompanya, la vinya de sumoll d'Urpina pot oferir una anyada de gran qualitat, marcada per la frescor, la profunditat i la resiliència dels entorns rurals de la Catalunya Central.