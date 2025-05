Eurecat Manresa presenta a l'ExpoBages dos projectes pioners

El centre tecnològic Eurecat Manresa participa a l'ExpoBages, on presenta, entre altres avenços, dos projectes pioners per a la indústria en l'àmbit de les tecnologies dels materials i mediambientals, liderats i desenvolupats des de la seva seu de Manresa, amb la finalitat d'impulsar l'autonomia industrial i tecnològica i la sostenibilitat.

En primer lloc, el projecte NoNOx desenvolupa una nova tecnologia per al tractament d'òxids de nitrogen de gasos de combustió industrials, alternativa a les tecnologies físico-químiques que tenen uns costos operatius i de capital elevats, i que, a més, produeixen un gran impacte ambiental, a causa dels subproductes generats, el consum d'energia i la necessitat de matèries primeres crítiques, com el platí, el rodi i el titani.

En aquest sentit, NoNOx, que es realitza conjuntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), demostra la viabilitat d'una nova tecnologia basada en un procés biològic que permet disminuir l'impacte ambiental dels processos de combustió industrial, mitjançant la millora de la sostenibilitat del tractament dels gasos de combustió.

Eurecat presenta també a l'ExpoBages el projecte Salema, que innova en el desenvolupament d'aliatges d'alumini, en estructures de vehicles elèctrics, que aconsegueixen ser una alternativa als aliatges que utilitzen matèries primeres crítiques.

Coordinat per Eurecat, Salema proposa un model d'economia circular utilitzant restes de ferralla i elements d'aliatge comunament disponibles per proposar una font substitutiva de matèries primeres crítiques importades per Europa, davant de les incerteses en l'àmbit geopolític i geoestratègic a escala mundial. Salema desenvolupa aliatges i mètodes de producció tenint en compte uns costos competitius i un impacte ambiental molt menor.

En concret, el projecte coordina els desafiaments principals en els diferents nivells de la cadena de valor i prova la seva eficàcia amb demostradors concrets de peces d'automòbils en cinc casos d'estudi industrials, el que garanteix un ràpid desplegament industrial i la seva posada en marxa.

Captura de CO2 per ser incorporat a nous materials, i tecnologies de filtració

El centre tecnològic dona a conèixer també a ExpoBages una planta pilot de carbonatació, que ha desenvolupat a la seva seu de Manresa per a l'aplicació a residus de demolició, escòries i cendres, entre d'altres. La planta, amb una capacitat de captura CO2 de 250 kg/dia, permet generar productes d'alt valor afegit, d'aplicació en sectors com el de la construcció, incorporant el CO2 capturat, aportant propietats superiors i potenciant a la vegada l'economia circular amb un menor impacte ambiental.

Eurecat Manresa també porta una mostra de diferents medis filtrants que s'utilitzen per a millorar la qualitat de l'aigua, mitjançant l'eliminació de partícules contaminants.

L'oportunitat de conèixer un centre tecnològic des de dins

Prèviament a la seva participació a l'ExpoBages, Eurecat Manresa va celebrar el 20 de maig la jornada Finançament per emprendre i créixer, organitzada conjuntament amb l'Ajuntament de Manresa / ProManresa i l'entitat Gest!, en el marc de la setena Setmana de l'emprenedoria de Manresa. Abans de la jornada, a la qual van assistir empreses, emprenedors i emprenedores, autoritats i entitats finançadores de l'emprenedoria, Eurecat va oferir una presentació pública d'activitats i una visita guiada a les seves instal·lacions, oberta a tots aquells que volen descobrir què fa un centre tecnològic, quin és el seu dia a dia, i què aporta a la societat en un format tecnològic molt arrelat al territori.