Èxit de la segona edició de la jornada InnoBages del Consell Comarcal

La segona edició de la jornada InnoBages, organitzada pel Servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell Comarcal del Bages, ha reunit un centenar llarg de persones vinculades al món de la recerca, l'empresa i l'administració.

L'obertura ha anat a càrrec de la consellera comarcal Marta Viladés, que ha posat de relleu "la gran capacitat d'innovació de la comarca" i ha destacat l'aposta del Consell per seguir teixint aliances entre administració, teixit empresarial, centres de coneixement i societat, tal com recull el model de la quàdruple hèlix. En paraules seves, "el coneixement és la clau per a una comarca més pròspera, i jornades com InnoBages són espais per fer-lo créixer en comunitat".

Durant la jornada, s'ha presentat l'Informe de l'Observatori de la Recerca de la Catalunya Central, que situa el Bages com la vuitena comarca més innovadora de Catalunya i destaca l'existència de 87 empreses innovadores repartides per 21 dels 30 municipis del territori. El programa ha inclòs una taula rodona inicial sobre reptes i oportunitats per fomentar la R+D+I a les pimes, amb participació d'Acció PIMEC Catalunya Central, i ha remarcat el paper clau que poden jugar les administracions locals per generar ponts de confiança entre empreses i centres de recerca.

Posteriorment, s'han celebrat dues taules simultànies per sectors estratègics. En l'àmbit de la sostenibilitat, s'hi han presentat projectes com el de recuperació de residus electrònics i bateries de vehicles elèctrics mitjançant microorganismes, amb reconeixement per part d'ACCIÓ com una de les iniciatives més ben valorades del país. En l'àmbit de la salut i atenció a les persones, ha destacat el projecte ShoweeShower, una dutxa intel·ligent desenvolupada per Sant Andreu Salut, Oliva Torras i Ampans, que facilita la higiene personal a persones amb mobilitat reduïda.

La jornada InnoBages, iniciada el 2022, es consolida com a espai de referència al territori per fomentar la cultura de la innovació i crear sinergies entre investigadors i empreses. L'acte s'ha emmarcat dins del TecnoBages de la Fira ExpoBages i ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona, així com la col·laboració de UPC Manresa, UManresa, Eurecat, ICS, Althaia, Sant Andreu Salut, PIMEC Catalunya Central i la Cambra de Comerç de Manresa.