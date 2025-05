Armel Traoré serà baixa aquest cap de setmana contra el Real Madrid

El pivot Armel Traoré pateix una nova lesió. El jugador francès del Baxi Manresa va patir una topada amb el jugador de l'UCAM Múrcia Rodion Kurucs al tram final del partit, de forma totalment fortuïta, que el va obligar a abandonar el partit. A la roda de premsa posterior, Diego Ocampo va explicar que la lesió no feia massa bona pinta. Aquest dimecres, el club bagenc ha anunciat el diagnòstic. Traoré pateix una lesió al cap de l'astràgal sense desplaçament, que el farà ser baixa contra el Real Madrid.

La lesió de Traoré es suma als problemes físics de Marcis Steinbergs. Segons informa Carles Jódar a través d'El Ganxo, el letó va quedar fora de la convocatòria contra l'UCAM Múrcia per culpa d'una altra lesió. L'evolució durant la setmana marcarà la seva disponibilitat.

Mario Saint-Supéry és escollit com a segon millor jugador jove de la Lliga Endesa

Aquesta setmana ha acabat la votació per a designar els millors jugadors joves de la Lliga Endesa. Podien optar al guardó els jugadors que com a màxim tinguin 22 anys. Un cop recomptats tots els vots de jugadors, entrenadors, mitjans de comunicació i aficionats, el jugador del Baxi Manresa Mario Saint-Supéry ha quedat en segon lloc només superat per Jean Montero. El jugador del València Bàsquet ha arrasat en les votacions. Per la seva part, Musa Sagnia ha tancat la classificació quedant en desè lloc.