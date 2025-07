Arnau Sucarrats supera diverses marques personals al mundial de cubs de Rubik

El santpedorenc Arnau Sucarrats ha marxat amb bon regust de boca del mundial de cubs de Rubik que s'ha disputat a la ciutat nord-americana de Seattle aquest cap de setmana. En la primera jornada, va disputar les competicions conegudes com a clock (rellotge), pyramid i Skewb. En totes aquestes especialitats, Sucarrats va escalar posicions respecte el rànquing que tenia de partida. A la modalitat de clock va acabar en el lloc 549 quan el punt de partida era la posició 750. El temps de resolució va ser de 10,10 segons que s'acosta a la millor marca personal del jove bagenc. Pel què fa al pyramid, sí que va rebaixar el seu millor registre en més d'un segon. Aquesta bona actuació li va servir per escalar més de cinc-centes posicions respecte la classificació inicial.

A la segona jornada de competició, Sucarrats va participar en les seves tres modalitats preferides. En primer lloc, va participar al cub conegut com a 2x2 i en aquesta disciplina va batre el seu rècord personal quan va aturar el cronòmetre en 2,49 segons. Ha estat el primer cop que ha rebaixat els 3 segons de mitjana. Això li va permetre escalar vora quatre-centres posicions (del 726 al 337). En 3x3, la del cub clàssic, va obtenir una mitjana de 13,09 segons i una millor ronda de 10,93 segons. Aquests registres li van permetre guanyar dues-centes posicions.

Sucarrats valora positivament l'experiència. "En la piràmide va anar molt millor del què m'esperava i, per sorpresa meva, els nervis no em van jugar cap mala passada". Aquesta manca de nervis ha estat una constant en tota la competició ja que el santpedorenc es va sentir tranquil en totes les proves. La que millor sabor de boca li va deixar va ser el 2x2. "He pogut fer rècord personal i estic molt content", ha declarat.