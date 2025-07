Cinc atletes d'Avinent Manresa competiran al Campionat d'Europa sub23 a Bergen

La ciutat noruega de Bergen acollirà del 17 al 20 de juliol el Campionat d'Europa sub23 d'atletisme, i l'Avinent Manresa hi tindrà una presència destacada amb cinc atletes seleccionats per formar part de l'equip estatal. Es tracta de Jan Díaz, Martí Serra, Ericka Badeau Maseras, Griselda Serret i Lerato Pagés, que competiran en diferents disciplines del programa.

Participació bagenca en cinc proves

Jan Díaz competirà en la prova de salt de longitud dins de la categoria masculina. Martí Serra ho farà a la perxa masculina, mentre que Ericka Badeau ha estat seleccionada per formar part del relleu 4x100 metres femení, on també hi optaran Carla Cruz, Elena Guiu, María Hernández i Ivana Peralta.

Griselda Serret ha estat convocada per disputar la prova dels 10.000 metres marxa femení, en què compartirà equip amb Lucía Redondo i Eva Rico. Per últim, Lerato Pagés participarà en els 100 metres tanques, formant tàndem amb Paula Blanquer.

Un èxit col·lectiu de club i territori

Amb aquestes cinc convocatòries, Avinent Manresa es consolida com un dels clubs amb més representació catalana al combinat estatal per aquest europeu sub23. La presència bagenca en una competició internacional de màxim nivell posa en relleu la tasca de formació i rendiment que el club manresà duu a terme en l'atletisme de base i competició.