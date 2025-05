El Baxi Manresa fa suar el Real Madrid però no el pot vèncer (65-67)

El Baxi Manresa ha tingut la darrera pilota per guanyar contra un Real Madrid que amplia la seva ratxa d'imbatibilitat fins les vint victòries seguides. El partit no ha començat massa bé per als locals que han anat tota l'estona a remolc. Durant molts minuts més de deu punts han separat els dos equips. La reacció ha arribat al tram final. Punt a punt el Baxi Manresa s'ha acostat a l'equip madrileny. Fins al punt d'igualar el partit a 65 a manca de menys de mig minut i tenir el tir per poder vèncer. Un tir ben seleccionat per Mario Saint-Supery ha picat al ferro i el triomf se l'han endut els visitants.

El Baxi Manresa ha començat el partit amb Dani Pérez, Cameron Hunt, Musa Sagnia, Derrick Alston i Bodian Massa. Per part del Real Madrid, han sortit Facundo Campazzo, Sergi Llull, Alberto Abalde, Eli John Ndiaye i Walter Tavares. Els bagencs han sortit amb poques idees. Principalment en atac. Tavares imposava la seva superioritat física per sumar els cinc primers punts del seu equip. Abalde culminava una contra per situar el 0-7. Pérez i Hunt trencaven el zero del Baxi Manresa (4-7, minut 4). L'afició no ha trigat en protestar el criteri arbitral. En cinc minuts, el Baxi Manresa duia cinc personals i el Real Madrid només una. Els madridistes no estaven especialment lluïts en atac. Però això no ha sabien aprofitar els locals. Emmanuel Cate tenien bones posicions. Cistelles que al romanès li han entrat tota la temporada avui picaven contra el ferro. Un altre punt feble del Baxi Manresa eren el tirs lliures. Les errades des del punt de personal era contínues i això impedia als d'Ocampo acostar al marcador. Mario Hezonja ha tret la seva classe al final del primer quart per ampliar la renda del Real Madrid (10-21).

La diferència entre els dos equips s'ha mantingut al començar els segons deu minuts. Hezonja mostrava la seva cara B i rebia una tècnica per encarar-se al públic. Aquesta penalització ha provocat les protestes de Chus Mateo i Sergi Llull sense que hi hagués cap més sanció. El Baxi Manresa ho intentava molt des de la línia de tres. Sense encert. Marcis Steibergs era dels pocs que estava encertat (20-28, minut 14). Les personals tornaven a estar desequilibrades. Cinc al cantó manresà i dues al madrileny. I una era la tècnica. Però el principal focus de desequilibri en aquest tram de partit era Sergi Llull. El menorquí n'ha anotat dos de seguits per situar el seu equip amb tretze punts d'avantatge. Ha estat la mateixa distància que hi havia al descans (26-39, descans).

El llançament triple ha continuat sent l'arma principal del Baxi Manresa tornant dels vestidors. El primer atac bagenc ha acabat amb tres llançaments des de més enllà dels 6,75. El tercer, obra d'Steinbergs, ha estat l'encertat. L'esforç dels locals els ha permès rebaixar la frontera dels deu punts (31-40, minut 24). Feliz ha aparegut amb dues jugades afortunades per avortar la reacció del Baxi Manresa. Tot i això, els jugadors d'Ocampo no han abaixat els braços. La rauxa els ha permès baixar novament dels deu punts. Aquesta cop, l'encarregat de no deixar acostar l'equip bagenc ha estat Hezonja. La cara A del croat situava el 38-51 al marcador i feia reaccionar Ocampo. I la reacció ha arribat. Un parcial de 7-0 feia somiar l'afició local. Tavares capturava un rebot salvador per al Real Madrid i tancava el tercer quart. El 46-53 feia que el partit seguís viu a manca dels darrers deu minuts.

Sterinbergs ha situat el Baxi Manresa a només cinc punts. El letó hagués pogut retallar encara més si hagués entrat el tir lliure. Però no ha estat encertat. El Real Madrid ha premut l'accelerador i amb un parcial de 0-6 s'escapava novament. Alston ha estat un altre jugador en mostrar les seves dues cares. Primer en anotar un triple que tornava a donar vida al partit. I després, en rebre una tècnica després de cometre personal sobre Tavares. El Baxi Manresa ho seguia intentant. Fins i tot ha aconseguit bones accions, algunes que semblaven senzilles, que no tenien èxit. Saint-Supéry ha forçat una antiesportiva a Usman Garuba que podia ser la darrera oportunitat manresana. Ha estat el punt de partida de l'enèsima reacció dels d'Ocampo. Jugada a jugada s'han situat a només quatre punts amb un xic més de dos minuts per jugar (59-63). L'encert des del punt de personal de Campazzo no ha estat definitiu. De nou el base malagueny ha sumat dos punts per posar el 62-65 a manca de 49 segons pel clàxon final. Hunt aconseguia el més difícil i empatava a 65. El Real Madrid tenia un darrer atac que Llull ha resolt amb una cistella de dos punts. L'exManresa deixava 1,7 segons. Ocampo preparava una darrera jugada per buscar un triple heroic. La pilota ha arribat a Saint-Supéry que no ha dubtat. El tir ha picat al ferro i la victòria s'ha escapat per poc.

Incidències: Martín Caballero, Francisco José Araña i Roberto Lucas han arbitrat el partit. Han eliminat Eli John Ndiaye. Abans de començar el partit s'ha guardat en memòria de Ramon Mandaña, de l'empresa Oliva Torras, i de l'activista Antoni Massanda.