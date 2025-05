El Campus Rafa Martínez fa disset anys amb totes les places plenes

El Campus Rafa Martínez compleix enguany disset anys. El disset és el número que va dur Martínez i que, en paraules de Jordi Prat, expresident del CB Artés i regidor del municipi "encara podria seguir portant". Potser per aquest motiu l'edició del 2025 és un xic especial. Novament, les places es van esgotar en pocs minuts. Per primer cop, l'organització es va plantejar obrir una tercera setmana però com ha explicat l'exjugador de Baxi Manresa, València Bàsquet i Bilbao Basket "temes logístics no ho han fet possible". La idea és que aquesta setmana sigui possible l'any vinent.

Una altra de les novetats serà l'augment de nens i nenes que participaran al campus en règim intern. Aquest col·lectiu representarà el 50% del total de participants. Els participants del primer torn hi seran del 29 de juny al 5 de juliol i els del segon hi aniran entre 6 i el 12 de juliol.

Martin Momotiuk, com a coordinador del campus, ha volgut agrair el suport de tots els patrocinador que fan possible edició rere edició i també la confiança que mostren mares i pares en aquest esdeveniment. Com cada any, s'espera la presència de jugadors i entrenadors a Artés. Els noms no es coneixen fins a darrera hora ja que són les agendes les que acaben manant. En edicions anteriors van visitar el Campus Rafa Martínez Jaume Ponsarnau, Román Montañez o Albert Oliver.