El Covisa Manresa tanca la lliga a casa davant el filial d'Industrias

El Covisa Manresa tancarà aquest dissabte a 2/4 de 7 de la tarda els partits al Pujolet de la lliga amb la visita de l'Industrias Santa Coloma B, en el partit corresponent a la jornada 29. El duel arriba amb els dos equips amb els deures fets i amb la mirada ja posada en la propera temporada.
Dos equips per sota de les expectatives
El filial colomenc, igual que el conjunt manresà, ha completat una temporada en què probablement ha quedat per sota de les expectatives inicials. Els de Santa Coloma acumulen 10 victòries, 10 derrotes i 8 empats, amb 94 gols a favor i 107 en contra.
Fora de casa, han empatat a Sabadell, Les Corts, Ibi i Mallorca, han guanyat a Lleida, Sant Quirze i Castelldefels i han perdut a Cocentaina, València, Mataró, Palma, Castelló i Canet.
Objectiu: acabar amb bon regust
El Covisa Manresa afronta el partit amb la voluntat d'aconseguir una victòria per tancar la temporada de la millor manera possible davant la seva afició.