El manresà Guillem Bardina, convocat amb la selecció espanyola M20 de rugbi

El manresà Guillem Bardina ha estat convocat amb la selecció espanyola M20 de rugbi per participar en una concentració preparatòria per al Mundial que es porta a terme aquesta setmana entre Valladolid i Lisboa.
Convocatòria amb la selecció espanyola M20
El jugador manresà Guillem Bardina, actualment al CR Sant Cugat, ha estat inclòs en la convocatòria de la selecció espanyola M20 de rugbi per participar en una nova concentració preparatòria.
La concentració té lloc entre el 19 i el 27 d'abril i es desenvolupa entre Valladolid i Lisboa, en el marc de la preparació per al Mundial d'aquest estiu.
Preparació per a una cita internacional
El combinat espanyol, dirigit pel seleccionador Ricardo Martinena, continua així el seu pla de treball amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions a la competició internacional.
La selecció espanyola M20 busca consolidar el seu creixement competitiu després d'haver-se establert entre els equips de referència del panorama europeu.
Partit amistós contra Portugal
Durant aquesta concentració, l'equip disputarà un partit amistós contra Portugal el diumenge 26 d'abril a les 4 de la tarda, a l'estadi Jamor.
Aquest enfrontament servirà per posar a prova l'estat de forma del conjunt en un context real de competició i permetrà al cos tècnic ajustar aspectes tàctics i avaluar el rendiment dels jugadors abans del Mundial.