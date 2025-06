Jan Díaz bat el rècord absolut de llargada de l'Avinent Manresa amb un salt de 7,81 metres

El jove saltador santfruitosenc Jan Díaz, de l'Avinent Manresa, ha brillat en un control federatiu disputat a Santa Coloma de Gramenet amb una marca de 7,81 metres en llargada que representa un nou rècord absolut del club.

Jan Díaz salta fins als 7,81 metres i estableix un nou rècord absolut de l'Avinent

El saltador santfruitosenc Jan Díaz, atleta de l'Avinent Manresa, ha establert aquest cap de setmana un nou rècord absolut de l'entitat en la prova de salt de llargada. Ho ha fet amb un espectacular registre de 7,81 metres, assolit en el seu darrer intent del concurs disputat durant un control federatiu a l'estadi Antoni Amorós de Santa Coloma de Gramenet.

La marca no només representa un nou màxim històric del club manresà, sinó que també és la mínima exigida per la Reial Federació Espanyola d'Atletisme (RFEA) per participar al Campionat d'Europa sub23, que tindrà lloc a Bergen (Noruega) del 17 al 20 de juliol. A més, els 7,81 metres aconseguits per Díaz suposen la millor marca espanyola sub23 de la temporada i la tercera millor absoluta en el rànquing estatal actual.

Amb aquest resultat, Jan Díaz confirma la seva progressió i es consolida com un dels grans valors emergents del salt de llargada a nivell estatal.