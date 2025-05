L'NCAA es converteix en una amenaça per al Baxi Manresa

Fa no massa temps l'NBA era la gran amenaça per al bàsquet europeu. Tant per equips grans com per a petits. Aquests darrers també tenien l'amenaça d'equips del vell continent amb major potencial econòmic quan un jugador començava a sobresortir. Però darrerament s'hi ha unit un altre enemic. Un canvi normatiu que permet a les universitats nord-americanes fer importants ofertes econòmiques a joves valors fa que molts d'ells emprenguin el somni americà seduïts per bones sumes de diners i unes expectatives per poder fer el salt a l'NBA més endavant.

L'NCAA, la lliga universitària dels Estats Units, podria haver situat el seu radar al Nou Congost. Segons informa al seu compte d'X Chema de Lucas, la North Caroline State University voldria convèncer el jugador del Baxi Manresa Musa Sagnia perquè la temporada vinent jugui a l'altre cantó de l'Atlàntic.

El de Sagnia podria no ser l'únic objectiu de l'NCAA amb present al Bages. Diversos mitjans malaguenys informen que Mario Saint-Supéry també ha despertat interès als Estats Units. En aquest cas, el base andalús podria tenir diferents ofertes sense que n'hagi transcendit cap nom.