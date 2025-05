El Baxi Manresa enterra bona part del play-off en un dia horrorós (93-104)

El Baxi Manresa ha fet un dels pitjors partits que se li recorden en molt de temps. L'equip de Diego Ocampo no ha competit en cap moment contra el Río Breogan i no ha mostrat les ganes necessàries que sempre s'ha d'exigir a un equip de màxim nivell. Entrar al play-off no és en cap cas una obligació per als bagencs, però sí apurar les opcions de ser-hi un cop l'equip ha aconseguit la permanència amb claredat. En canvi, aquestes s'han complicat molt en una jornada en què els rivals directes han guanyat els seus partits. Els darrers deu minuts han servit perquè el Baxi Manresa maquillés mínimament el marcador però no per tapar una imatge molt dolenta.

Mario Saint-Supery, Retin Obasohan, Guillem Jou, Derrick Alston i Bodian Massa han estat els escollits per començar el partit. Per part del quadre gallec han sortit d'inici Arturs Kurucs, Dae Dae Grant, Edin Atic, Toni Nakic i Jordan Sakho. Massa ha capitalitzat les primeres accions del Baxi Manresa. L'aportació del francès no era suficient per igualar l'encert exterior dels gallecs. El Río Breogan era el clar dominador del partit davant un Baxi Manresa que abusava del llançament triple. Només Saint- Supéry ha estat capaç d'encertar-ne un als primers minuts de joc. Molt diferent als jugadors de Luis Casimiro que mostraven un gran índex d'encert (7-16, minut 6). Les rotacions introduïdes per Diego Ocampo no han canviat el rumb del partit. Cap jugador no era capaç d'encadenar dues bones accions consecutives. El 15-30 al final dels primers deu minuts reflectia clarament el què s'havia vist damunt la pista.

La decoració seguia sense canviar. L'equip visitant anotava amb facilitant davant una defensa manresana que feia aigües. Una còmode safata de Nakic posava els vint punts de diferència entre els dos conjunts (19-39, minut 14). Ocampo seguia rotant els seus jugadors i les sensacions al cantó local seguien sent pèssimes. El Río Breogan anotava amb massa facilitat. A l'altra banda, els jugadors del Baxi Manresa erraven cistelles aparentment senzilles. Grant i Touré eren els màxims botxins dels bagencs. L'afició protestava moltes decisions arbitrals sense que fossin el motiu de la distància que hi havia entre catalans i gallecs. Fins i tot, Ocampo ha rebut una tècnica per protestar. El partit semblava del tot decidit a la mitja part (35-59).

Dues pilotes perdudes i dos triples del Río Breogan no eren els millors auguris per al Baxi Manresa si volia aconseguir una remuntada miraculosa (35-65, minut 22). El triple d'Alston ha estat ràpidament rebatut per Apic com una nova mostra que els de Luis Casimiro no pensaven relaxar-se malgrat dur un gran avantatge. La majoria de període per sobre els trenta punts. El Baxi Manresa ha semblat afinar-se al tram final del tercer període. Això no significava que les sensacions haguessin millorat (61-85).

Per uns moments ha semblat que el Baxi Manresa estava més fluid. Moments que tampoc no han tingut massa continuïtat. I insuficients per donar una mínima emoció al partit. L'aportació d'Alston ha arribat en una fase en què tot estava decidit. El Río Breogan ha baixat la seva intensitat. El seu entrenador no volia que els seus jugadors es relaxessin i ha demanat temps mort tot i guanyar per divuit punts (72-90, minut 34). Traoré ha comès una nova errada de concentració quan ha etzibat un cop a Aleksander Aranitovic que no tenia cap mena de sentit. La resta de partit ha estat un compte enrere que s'ha fet excessivament llarg en què els bagencs han maquillat molt el marcador però no tapa una molt mala actuació (93-104).

Incidències: Arnau Padrós, Joaquin García González i Vicente Martínez Silla han xiulat el partit. Han eliminat Armel Traoré i Jordan Sakho.