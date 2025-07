Vuitè or per a Mònica Clemente i emergeix Escalera al Català absolut

La segona jornada del Campionat de Catalunya absolut d'atletisme ha certificat l'excel·lent moment de forma de l'atletisme bagenc. L'or de Mònica Clemente en perxa i el triomf del relleu 4x400 masculí de l'Avinent Manresa han estat els grans èxits d'un diumenge marcat també per la irrupció del talent juvenil amb la plata i rècords de Marta Escalera als 400 tanques.

Mònica Clemente suma el seu vuitè títol català

La manresana Mònica Clemente (València CA) ha tornat a demostrar que és un referent indiscutible en la perxa. Amb un salt de 4,20 metres, Clemente s'ha imposat amb autoritat i ha sumat el seu vuitè Campionat de Catalunya absolut, consolidant una trajectòria sòlida en la disciplina. La seva germana, Laura Clemente, també ha brillat amb un quart lloc, saltant fins als 3,77 metres.

L'Avinent, or amb el relleu masculí

Un altre dels moments destacats del dia ha estat la victòria de l'equip masculí de 4x400 metres de l'Avinent Manresa, format per Estela, Pujols, Cirujeda i Vergés. Els manresans han completat una cursa molt solvent i s'han penjat l'or amb un temps de 3'15"34.

Marta Escalera, jove i imparable

Amb només 17 anys, Marta Escalera ha estat una de les protagonistes de la jornada. Ha aconseguit la plata als 400 metres tanques amb una marca d'1'01”08, millor marca personal i també rècord sub18 i sub20 del club. Un registre espectacular que la consolida com una de les grans promeses de l'atletisme català. En la mateixa cursa, Meritxell Tarragó ha estat quarta amb 1'02”40, en una prova de molt nivell.

Més resultats destacats

En altres disciplines, l'Avinent Manresa ha sumat diversos diplomes i bones actuacions:

Lluís Toledo ha estat cinquè en alçada amb un salt de 2,01 metres.

ha estat cinquè en alçada amb un salt de 2,01 metres. Martí Rodríguez ha acabat cinquè en llargada amb 6,87 metres, mentre Carla Rovira ha estat vuitena amb 5,59 m i Anna Cabrera, dotzena amb 5,23 m.

ha acabat cinquè en llargada amb 6,87 metres, mentre Carla Rovira ha estat vuitena amb 5,59 m i Anna Cabrera, dotzena amb 5,23 m. En martell femení , Mar Santanach ha estat sisena amb un llançament de 46,51 metres.

, Mar Santanach ha estat sisena amb un llançament de 46,51 metres. El relleu femení de 4x100 metres ha obtingut un cinquè lloc.

metres ha obtingut un cinquè lloc. Aina Roldan, en els 200 metres llisos, ha quedat sisena a la seva semifinal i no ha pogut accedir a la final.

Una gran cloenda a un gran cap de setmana

Amb aquests resultats, l'atletisme del Bages ha tancat una magnífica participació al Campionat de Catalunya absolut. Dissabte, l'Avinent Manresa ja havia sumat tres medalles: or per a Emília del Hoyo als 100 metres tanques, Marina Guerrero als 3.000 obstacles i una plata per a Arnau Pujols als 800 metres. També es va sumar l'or d'Ona Bonet (Nike) en salt d'alçada, i diversos diplomes de finalista.