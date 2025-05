Meritxell Soler queda segona a la Cursa d'El Corte Inglés en un final d'infart

Meritxell Soler no ha pogut aconseguir la seva tercera corona a la Cursa d'El Corte Inglés d'aquest diumenge. La bagenca ha entrat segona a meta en un final de cursa d'infart. L'atleta de Puma ha fet un crono de 31'54", el seu millor registre a la prova, però no ha estat suficient per imposar-se a Douae Oubouquir, que ha entrat a meta sis segons abans. La de Sant Joan de Vilatorrada es va imposar en les edicions de 2022 i 2024.

Nadja Chouati, l'altra bagenca amb possibilitats de fer un bon resultat, no ha tingut el seu millor dia i ha finalitzat la prova sisena, amb un temps de 35'09".