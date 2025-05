L'atleta de l'Avinent Manresa Gonçalo José Sousa ha ocupat una destacada quarta posició en la final dels 10.000 metres llisos sub23 del Campionat d'Espanya que s'ha disputat aquest dissabte a Maó. Sousa ha entrat en meta amb un temps de 30'29"16.

Diumenge se celebrarà a Barcelona la tradicional Cursa d'El Corte Inglés, on sortirà com a principal favorita al triomf absolut la bagenca Mertxell Soler. A la mateixa cursa hi prendrà part també la manresana Najwa Chouati.