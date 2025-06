Situen Biel Colominas com a director esportiu del Baxi Manresa

El Baxi Manresa podria anunciar properament la identitat del nou director esportiu que substitueixi Xevi Pujol. El fitxatge no està tancat de forma definitiva, però dels diversos noms que hi ha damunt la taula el de Biel Colominas sembla el més ben situat. Fonts properes a NacióManresa asseguren que Colominas estaria a prop de donar sí al club manresà.

Colominas fa quatre anys i mig que exerceix d'observador dels Sacramento Kings de l'NBA i anys enrere va formar part de l'estructura del Bàsquet Girona. Va estudiar Ciències de l'esport i educació física a l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport.

Nació Manresa ha contactat amb Bàsquet Manresa per contrastar la informació. Des del club bagenc no es vol comentar res a nivell oficial ja que en aquests moments asseguren que no hi ha res tancat.