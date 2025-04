Triomf d'or del CN Manresa davant el Portugalete (11-10)

El CN Manresa ha aconseguit una important victòria a les Piscines Municipals Manel Estiarte contra el DN Portugalete, 11-10, en la fase d'ascens a Segona Divisió estatal. El partit davant l'equip basc, després de la derrota als penals a Pozuelo, es presentava gairebé com una final. Les piscines Manel Estiarte i Duocastella s'han omplert de públic d'ambdós equips.

Només començar el partit, els visitants s'han situat amb un 0-3 que feia pensar en el pitjor, una nova relliscada dels bagencs, que abans de finalitzar el primer quart han anotat el 1-3 de la mà de Mayol. Calia reaccionar i els de López ho han fet amb un magnífic segon període en què han aconseguit un parcial de 5-1, que posava les coses de cara. G. Fernández, Serra, Holgado, Torilo i Leon han signat les anotacions locals. Claus en aquesta reacció han estat el treball de Serra en la boia i el d'A. Fernández sota els pals, aturant fins i tot un penal.

Res no estava fet, ni quan a l'inici del tercer quart Serra posava amb tres gols d'avantatge als manresans. Poc després els de Portugalete han aconseguit empatar a set aprofitant les imprecisions locals. De nou Serra, aquest cop en superioritat numèrica, i Torilo, en una jugada de murri, han posat el 9-7 al final del quart.

En el quart definitiu, de nou escapada dels de casa, amb gol de Puerta que ha posat el 10-7 en el marcador, però han reaccionat els de la ria, 10-9. D'aquí al final, intercanvi de gols, Torilo per als de casa, per situar el 11-9, i el 11-10 per posar al màxim les pulsacions dels presents. Al final un triomf que val or, treballat davant un molt bon equip.