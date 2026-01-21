Cuidar els animals també és cuidar Manresa

Fa unes setmanes vaig poder compartir una estona amb algunes de les persones voluntàries que fan seguiment de les colònies de gats de la nostra ciutat. Va ser una trobada molt enriquidora, d'aquelles que et recorden perquè val la pena treballar pel servei públic. Parlar amb qui hi és cada dia, qui coneix de primera mà els reptes i també les petites victòries, és la millor manera d'entendre com millorar les coses, resolent i superant obstacles.
A Manresa comptem amb un gran teixit de persones voluntàries que, amb constància i estima pels animals, tenen cura i alimenten els gats no domèstics de la ciutat. Des de la Regidoria de Salut hem treballat per regularitzar aquesta tasca i oferir formació, posant en valor una feina discreta però absolutament imprescindible. Gràcies a l'esforç del voluntariat i al treball conjunt amb els equips tècnics de l'Ajuntament, hem fet un pas endavant en la gestió de les colònies de gats: hem millorat la coordinació, reforçat els mecanismes de control i ampliat el suport a les persones que en tenen cura. A més, aquest any, per primera vegada en molts anys, iniciarem un procés d'esterilització seguint la normativa i els protocols establerts. Són avenços importants que demostren que, quan es treballa plegats, els resultats arriben.
Des de la Regidoria de Salut tenim clar que aquesta línia de treball ha de continuar. Seguirem millorant els protocols, buscant recursos i facilitant la feina a qui, de manera desinteressada, contribueix a fer de Manresa una ciutat més cívica i respectuosa amb els animals i els seus drets d'acord amb la nova normativa de Benestar animal alhora que preservant sobretot la salubritat del nostre espai públic. No és només una qüestió de gestió, és una qüestió de valors.
Sempre he defensat que governar vol dir escoltar i actuar. Estar al costat de la gent que s'implica i donar resposta a les seves necessitats. La feina feta fins ara n'és un bon exemple, però també sabem que encara queda camí per recórrer.
Cuidar els animals és també cuidar la nostra ciutat. És parlar de convivència, de civisme i de salut pública. És entendre que la manera com tractem els més vulnerables, també els animals, diu molt de la nostra manera de ser com a comunitat.
Per això, vull agrair sincerament la dedicació de totes les persones que col·laboreu en aquesta tasca. Sou un exemple d'implicació i de responsabilitat. Des del govern de Manresa seguirem treballant al vostre costat, amb fets i amb compromís, per continuar avançant cap a una ciutat més respectuosa, més conscient i de més convivència per a tothom, inclosos els animals.