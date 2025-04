Dissabte tornarà el Ualapop de la Carretera de Santpedor

El proper dissabte, el carrer Guifré el Pilós de Manresa acollirà la setena edició del Ualapop, el mercat de segona mà i reutilització que s'ha convertit en una cita gairebé imprescindible al barri de la Carretera de Santpedor i també a Manresa. L'horari serà, com sempre, de 10 del matí a 2 del migdia.

Després de les últimes edicions, arribant a les 80 parades, l'organització, gestionada per l'AVV de la Carretera de Santpedor i el Pla comunitari del barri, ha decidit fer un pas enrere per tornar als orígens del projecte, posant el focus en els veïns i veïnes del barri i en la identitat pròpia del mercat.

Segons les responsables, és important "mantenir l'esperit inicial" i complir amb l'objectiu pel qual es va lluitar tant, que era el de "crear consciència de la importància de reutilitzar i de crear comunitat". Per aquest motiu, enguany s'ha limitat la participació a un màxim de 60 parades, una xifra que s'ha assolit amb rapidesa i que ha deixat una llista d'espera amb més de 20 persones interessades.

El Ualapop no és només un mercat, sinó també un espai de trobada, de vida de barri i de promoció de la reutilització i el consum responsable. Com cada any, l'ambient serà animat, amb ganes de compartir i retrobar-se.