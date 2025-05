El Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones a Manresa organitzarà una desena d'activitats

Manresa se suma un any més a la celebració del Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, que té lloc cada 28 de maig. Al voltant d'aquesta data, s'han programat una desena d'activitats per reivindicar, conscienciar i promoure la salut i el benestar de les dones en diferents etapes de la vida, des d'una perspectiva feminista i comunitària. Un dels actes centrals del programa serà la tertúlia Realment som unes exagerades?, que tindrà lloc el divendres 30 de maig a les 7 de la tarda a l'Auditori de la Plana de l'Om.

La trobada comptarà amb la participació de la doctora Blanca Coll-Vinent Puig i la conduiran la membre de la Junta del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) al Bages, la doctora Meritxell Royuela Juncadella, i Mariona Descarrega Alsina, membre del Consell Municipal de la Dona. La tertúlia reflexionarà sobre les diferències en les malalties entre homes i dones, i abordarà el biaix de gènere en l'atenció sanitària, una realitat sovint invisibilitzada que condiciona el diagnòstic i el tractament de les dones. L'acte l'organitza el Consell Municipal de la Dona, amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona - Junta Comarcal del Bages. L'activitat, que és oberta a tothom, disposarà de servei de canguratge, que cal sol·licitar abans del 27 de maig a través del 93 875 23 10 o del correu siad@ajmanresa.

També es destaca la proposta innovadora Perimenopausa: la crisi de la mitjana edat i el que la travessa, un taller a càrrec del col·lectiu La Inversa, que es durà a terme en tres sessions, els dies 29 de maig i 5 i 12 de juny, de 5 a 7 de la tarda al Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) Montserrat Roig. Aquesta activitat es planteja com un espai segur i informatiu per a dones que s'enfronten als primers canvis de la menopausa, sovint desinformades en un tema encara molt invisibilitzat en la societat actual. El taller oferirà eines per entendre els processos fisiològics, emocionals i socials vinculats a aquesta etapa i qüestionarà els estigmes culturals que la rodegen. Les inscripcions estan obertes fins al 28 de maig.

El moviment és important per a la salut de les dones, per això es programen les Caminades de Benestar Emocional per a dones de totes les edats els dimecres 28 de maig, 4 i 11 de juny a càrrec d'Ester Bach Corbacho amb sortida a 2/4 de 10 del matí des de la plaça Major. Aquesta activitat promou l'alliberament de tensions, la confiança i l'autoestima connectant amb el propi cos. Les inscripcions estan obertes fins al 27 de maig a través d'aquest enllaç. També es duran a terme sessions de ioga organitzades pel Consell Municipal de la Dona a càrrec d'Eva Chartó Arnillas, amb l'objectiu de cuidar el cos i la ment de manera conscient. Es faran al Casal de les Escodines els dies 29 de maig i 5 de juny d'1/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre. Les inscripcions estan obertes fins al 27 de m aig en aquest enllaç i el servei de canguratge s'ha de sol·licitar a través de la mateixa inscripció.

La maternitat també té cabuda en aquest programa amb el taller Balla la teva maternitat: Dansa amb nadons, a càrrec de Mama Dansa, el 3 de juny a les 10 h al Casal de les Escodines. Un espai per gaudir amb els nadons i transitar les etapes i emocions diverses que porta el postpart a través de la dansa, la música, estiraments i autocura. Les inscripcions es poden fer fins a l'1 de juny en aquest enllaç.

Pel que fa als col·lectius de dones grans, dijous 29 de maig a les 10 del matí, el SIAD acollirà la xerrada de Diana Pinzón Sanabria Despullant tabús: la sexualitat femenina a la maduresa, un espai per compartir experiències, comprendre els canvis i reivindicar una situació sovint invisibilitzada. Una setmana més tard, el 5 de juny, es durà a terme un taller d'autoestima sota el nom Dones grans, dones sàvies de 10 del matí a 2/4 de 12 del migdia al SIAD a càrrec de la psicòloga del servei municipal Meritxell Blanco García. Un espai pensat per reforçar l'autoestima de les dones grans, reconèixer la seva saviesa i compartir experiències amb una mirada positiva. Les inscripcions es poden fer a través del telèfon 93 875 23 10 o al correu siad@ajmanresa, abans del 4 de juny.

El dissabte 7 de juny, l'Auditori de la Plana de l'Om acollirà de 4 de la tarda a 1/4 de 8 del vespre, la Jornada del Bontracte, en el camí de la consciència, que organitza l'Associació per al Bontracte Conscient. Hi haurà ponències de la sociòloga i educadora Alba Castellví Miquel, del biòleg i investigador Joan Llusià Benet, de la metgessa Clotilde Morales Coca, del metge Miquel Samarra Stehle i de la terapeuta constel·ladora Anna Fernández Roca. Es tracta d'una activitat per a majors de 16 anys i les inscripcions es poden fer fins al 6 de juny en aquest enllaç o trucant al 679 558 179 i el servei de canguratge s'ha de sol·licitar a través de la mateixa inscripció.

Finalment, els dies 19 i 26 de juny es faran els tallers Cuidar-se creant, on es decoraran bosses de tela i ventalls, a càrrec de Nati Martínez Grau. Tindran lloc de 10 a 11.30 h al SIAD. Activitat amb places limitades. Les inscripcions es poden fer fins al 17 de juny en aquest enllaç i el servei de canguratge s'ha de sol·licitar a tr avés de la mateixa inscripció.