El Cinema a la fresca arriba als barris de Manresa per fomentar l'ús social del català

Després dels programes Fil de contes i Juguem a les places, l'Ajuntament de Manresa llança una nova proposta estiuenca per enfortir els vincles comunitaris i promoure l'ús social del català: Cinema a la fresca. Aquest cicle es durà a terme els dijous 3, 10, 17 i 24 de juliol a 2/4 de 10 del vespre als barris del Vic-Remei, la Balconada, el Xup i la Mion, i oferirà projeccions de pel·lícules en català en espais oberts i accessibles per a tothom.

Cinema a la fresca: pel·lícules i comunitat al cor dels barris

L'objectiu de Cinema a la fresca és apropar la cultura audiovisual en català als diversos barris de la ciutat i crear espais de convivència a través del cinema. La proposta aposta per una programació descentralitzada i pensada per al clima estiuenc, amb una selecció de films pensada per a públic familiar i juvenil, amb títols coneguts i populars.

El programa inclou les següents projeccions:

Dijous 3 de juliol: Indiana Jones i el dial del destí a la pista poliesportiva de la Balconada

Dijous 10 de juliol: Tintín i el secret de l'unicorn a la plaça de la Democràcia

Dijous 17 de juliol: Les aventures de Tadeu Jones a la pista poliesportiva del Xup

Dijous 24 de juliol: Marató de capítols de Plats Bruts al Parc Josep Delvalle. Els capítols es triaran per votació popular a través dels comptes d'Instagram oficials de l'Ajuntament de Manresa (@manresa.cat) i Manresa Cultura (@manresacultura) la setmana del 23 de juny.

Amb aquesta proposta, el consistori pretén reforçar l'estratègia iniciada aquest 2025 per estimular l'ús del català en espais quotidians, especialment entre els infants, adolescents i joves. Dins aquest mateix marc s'han impulsat altres accions com Fil de Contes -amb contacontes i jocs a les places de març a juny- i Juguem a les places, que durant l'abril i el maig ha recuperat els jocs tradicionals catalans a diversos espais públics de la ciutat.

Impuls comunitari i col·laboració local

El cicle Cinema a la fresca forma part del Pla Estratègic per a la Llengua de l'Ajuntament de Manresa i compta amb la col·laboració de diverses entitats i associacions locals, entre les quals destaquen The Atlàntida Picture Show, el Cineclub de Manresa, així com les associacions de veïns del Vic-Remei, la Balconada, el Xup, la Mion i els Tirallongues de Manresa.

Aquest treball en xarxa pretén implicar el teixit associatiu en la dinamització cultural dels barris, creant espais de participació i fomentant la llengua com a eina de cohesió social. A més, es dona valor a la cultura audiovisual en català, sovint poc present en les programacions comercials, i es fa des d'una perspectiva comunitària, a peu de carrer.