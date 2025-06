Pilar Goñi es jubilarà a l'octubre després de mig segle a Ràdio Manresa

Pilar Goñi posarà punt final a una trajectòria de gairebé mig segle vinculada a la comunicació local -i en concret a Ràdio Manresa- aquest octubre, coincidint amb la seva jubilació als 65 anys. La periodista manresana, una figura central en la història recent dels mitjans a la Catalunya Central, deixarà la direcció del Grup Taelus -que inclou Ràdio Manresa-SER, diverses emissores musicals i locals a la Catalunya Central i Canal Taronja TV- en mans d'Aina Font Torra, que ha estat periodista de NacióManresa els darrers onze anys.

Goñi va començar a treballar amb només 16 anys a Ràdio Manresa-Cadena SER, on va compaginar els primers passos com a locutora amb els seus estudis. Més tard es va llicenciar en Ciències de la Comunicació, i als 32 anys va passar a dirigir l'emissora. Des de llavors, ha liderat l'expansió d'un grup de comunicació que ha crescut fins a tenir presència al Bages, Osona, Moianès, Berguedà, Solsonès, Anoia i Vallès, i que avui dia compta amb més de 50 treballadors.

Una trajectòria professional i cultural extensa

Pilar Goñi és actualment directora general del Grup Taelus, un conglomerat que inclou emissores com Ràdio Manresa-SER, Los 40 Catalunya Central, Cadena Dial, SER Osona o Els 40 Osona; televisions com Canal Taronja Central, Canal Taronja Osona i Moianès, Canal Taronja Anoia, TV Berguedà i TV Sabadell-Vallès, i publicacions gratuïtes com Freqüència i L'Enllaç, amb edicions adaptades a l'esperit de cada comarca.

Entre el 1999 i el 2002 va ser membre del consell d'administració de la Cadena SER. Paral·lelament, ha mantingut una estreta vinculació amb el món del teatre. Des dels seus inicis com a actriu amateur, va fundar el grup juvenil Xauxa als anys vuitanta, i ha estat directora d'iniciatives com L'auca de la Llum (2007), una gran recreació teatral de la història de Manresa. Ha format part com a jurat en concursos de teatre i cinema, i ha participat activament en comissions commemoratives com les de Guimerà (2024) o Balaguer (2025), dedicades a figures destacades del món escènic.

El 2022 va ser comissària del centenari de l'actriu i locutora Maria Matilde Almendros, fet que la va portar a impulsar juntament amb Òmnium Cultural Bages-Moianès el Premi Lacetània que porta el nom de l'actriu. En el marc d'aquest premi va organitzar la primera taula rodona amb directores teatrals sobre el paper de la dona en la direcció escènica a la Catalunya Central.

Guardons i comiat

Pilar Goñi ha estat reconeguda amb diversos premis, com el de manresana més manresana dels Premis Oleguer Bisbal per la revista El Pou de la gallina (2019) i el Premi a la Trajectòria Periodística del Col·legi de Periodistes de Catalunya a la demarcació Catalunya Central (2023). També ha col·laborat activament amb aquest col·legi en actes com el debat amb alcaldes de les capitals comarcals de la zona celebrat el novembre passat.

Tot i la seva jubilació, Goñi continuarà en actiu fins al setembre, quan tancarà la temporada del seu programa Barra Lliure, que presenta i dirigeix a Ràdio Manresa i Canal Taronja i que enguany celebra 26 anys en antena. En aquest darrer mes, entrevistarà 20 persones rellevants del Bages en el marc d'un nou espai anomenat Protagonistes, sempre.

Amb la seva marxa, Pilar Goñi deixa un llegat profundament arrelat al territori i al seu teixit comunicatiu i cultural. La nova directora, Aina Font, agafa el relleu amb el repte de continuar projectant aquest model de mitjans de proximitat al segle XXI.

Aina Font, el relleu

La nova directora del Grup Taelus serà Aina Font Torra, periodista manresana formada a NacióManresa. Amb el relleu el grup busca continuar la línia de proximitat, rigor i compromís amb la comunicació de territori, en una etapa en què els mitjans del grup han de continuar afrontant nous reptes digitals i audiovisuals.

"Recordaré tota la meva vida el meravellós tracte i atencions que sempre has tingut amb les nostres emissores i amb mi, en particular, en una relació d'amistat i professionalitat com sempre has demostrat", ha escrit Goñi en el seu comiat. "Aquí, al cor de Catalunya, sempre tindreu una amiga".

Amb la seva jubilació, Manresa veu acomiadar-se una figura clau del seu periodisme local, que deixa enrere una petjada inesborrable en el panorama radiofònic i cultural del territori.