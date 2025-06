L'ou com balla tornarà a dansar al claustre de la Seu de Manresa per Corpus

Com cada any des que el 2018 es va recuperar després de més de tres dècades de silenci, el claustre gòtic de la Seu de Manresa s'omplirà de color, simbolisme i tradició amb la instal·lació de l'ou com balla i les catifes de Corpus. Entre el dimecres 19 i el dimecres 26 de juny, els visitants podran veure un ou ballant damunt del raig d'aigua del brollador de la font, guarnida amb flors blanques i vermelles.

L'acte d'inici serà el mateix 19 de juny a 3/4 d'11 del matí amb la benedicció de l'ou, en un espai obert al públic dins dels horaris habituals del temple. A més, tres dels passadissos del claustre seran decorats amb catifes de colors dissenyades amb motius vinculats a la festivitat, elaborades amb serradures tintades, seguint la línia iniciada fa anys per diversificar els materials tradicionals com els pètals i les llavors.

Un símbol litúrgic amb més de set segles d'història

L'ou com balla és una de les imatges més singulars del Corpus Christi, amb una simbologia molt arrelada a la tradició cristiana: l'ou representa l'eucaristia, que dansa dins la custòdia simbolitzada per la font; l'aigua evoca la sang de Crist i les flors i catifes, la fecunditat de la primavera i el renaixement espiritual. L'origen d'aquesta tradició es remunta a la catedral de Barcelona al segle XV, i des d'allà es va estendre a altres ciutats, entre elles Manresa, on es va deixar de celebrar a finals del segle XX i es va recuperar fa sis anys.

Horaris de visita i celebracions litúrgiques

L'ou com balla es podrà visitar dins de l'horari habitual de la basílica:

De dilluns a divendres: de 10.30 h a 13.30 h i de 16 h a 19 h

Dimarts 24 de juny (Sant Joan): de 10.30 h a 14 h i de 17 h a 19 h

Dissabte: de 10.30 h a 14 h i de 16 h a 19 h

Diumenge: de 12 h a 14 h i de 17 h a 19 h

La celebració culminarà amb la missa solemne del Corpus Christi, el diumenge 22 de juny a les 6 de la tarda, seguida de la tradicional processó al voltant de la basílica amb la custòdia. Un acte que manté viu el vincle de la ciutat amb una de les festivitats litúrgiques més antigues i que enguany, a més, coincideix gairebé amb el solstici d'estiu, accentuant-ne el caràcter de renovació i fecunditat.