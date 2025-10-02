El Grup de Teatre Faltagent torna als escenaris de Fonollosa amb la comèdia «Els Bojos del Bisturí»

El Grup de Teatre Faltagent de Fonollosa va estrenar aquest diumenge la comèdia Els Bojos del Bisturí amb totes les entrades venudes, oferint una tarda plena de rialles al públic. Arran de l'èxit, s'ha anunciat una segona funció per al 12 d'octubre.
Èxit a la Fàbrica de Fonollosa
L'obra esbojarrada va marcar el retorn als escenaris del grup teatral fonollosenc després d'uns anys d'absència. La Fàbrica va registrar totes les entrades venudes amb antelació, i els assistents van destacar el ritme de l'obra, les situacions enginyoses, el bon treball actoral i el muntatge detallat de l'espectacle.
Els actors, una desena provinents de Fonollosa i Calaf, van aconseguir captar l'atenció del públic amb una història plena de sorpreses i moments còmics.
Segona funció prevista
A causa de l'èxit, el Grup de Teatre Faltagent ha programat una segona representació diumenge 12 d'octubre a les 6 de la tarda. Les entrades ja estan disponibles al web de l'ACR Fonollosa, amb gairebé mig aforament venut.
Sinopsi de l'obra
Els Bojos del Bisturí gira al voltant del Doctor Mascort, que es prepara per donar la conferència més important de la seva carrera quan rep una visita inesperada. L'intent d'evitar un desastre professional i personal desencadena una sèrie de mentides i situacions còmiques que involucren tot l'hospital. Juntament amb el seu amic, el Doctor Bonet, es veuran atrapats en una xarxa d'enganys, disfresses i sobresalts que garanteixen moments plens d'humor.