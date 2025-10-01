01 de octubre de 2025

Platea Jove arrencarà temporada amb Jordi Pota i el seu espectacle participatiu al Conservatori

Aquest divendres el teatre manresà acollirà "A què juguem? Show!", una proposta d'humor, jocs i improvisació que transforma el públic en protagonista

Publicat el 01 d’octubre de 2025 a les 20:11

Aquest divendres, 3 d'octubre a les 8 del vespre, el Teatre Conservatori de Manresa obrirà la nova temporada del cicle Platea Jove amb A què juguem? Show! de Jordi Pota. L'espectacle, en format concurs, convida el públic a viure una experiència participativa amb jocs clàssics i nous reinterpretats per a totes les edats.

Un joc col·lectiu amb premi final

Des del primer moment, el públic es divideix en dos equips que competeixen en proves com el pica paret massiu, el qui és qui?, el mentider o la patata calenta. Una ruleta decideix quins jocs es juguen i en quin ordre. Entre l'equip guanyador se sortejarà un gran joc de taula.

Entrades i promoció juvenil

Les entrades tenen un preu de 12 euros (5 euros per a menors de 30 anys) i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal, al seu web o el mateix dia a la taquilla del Conservatori.

El cicle Platea Jove, amb 25 anys de trajectòria, compta amb una xarxa de col·laboradors formada per una vintena d'alumnes de secundària de Manresa i comarca, encarregats de promoure els espectacles als seus centres. A més, la iniciativa també disposa d'ambaixadors entre el professorat, que valoren l'interès pedagògic de les propostes i les comparteixen amb l'alumnat.

