Maria del Mar Bonet inaugura la Fira Mediterrània amb «L'aigua no cansa» al Kursaal

La sala gran del Teatre Kursaal de Manresa viurà aquest divendres, 3 d'octubre, a les 8 del vespre, el concert de Maria del Mar Bonet, que presentarà el seu darrer disc, L'aigua no cansa. El títol està inspirat en un comentari del pare Rafel Ginard, autor del Cançoner popular de Mallorca, i dona nom a un espectacle que recull noves cançons i peces emblemàtiques del seu repertori. L'actuació s'inclou en la programació del cicle d'Arrel i marcarà l'inici oficial de la 28a Fira Mediterrània de Manresa, que se celebrarà del 9 al 12 d'octubre.
Una veu de referència
Amb més de quaranta discs enregistrats i una trajectòria que travessa dècades, Maria del Mar Bonet és considerada una de les grans veus de la cançó i una icona de la cultura mediterrània. La seva obra, profundament vinculada a la música popular i tradicional, ha estat compartida amb artistes de tot el món, especialment del nord d'Àfrica i de les dues riberes de la Mediterrània. La cantant ha defensat sempre que la música tradicional és "del poble per tornar-la al poble", i ha portat arreu del món la seva sensibilitat artística i la nostra llengua.
Un concert amb formació de luxe
Bonet estarà acompanyada per un quintet de músics reconeguts: Toni Pastor al llaüt, Marc Grassas a la guitarra, Benjamin Salom al violí, Marco Lohikari al contrabaix i Jose Llorach a la percussió. La combinació d'aquestes sonoritats donarà forma a un concert que promet ser un viatge per la Mediterrània a través de cançons noves i clàssics estimats pel públic.
Entrades gairebé exhaurides
Les entrades per al concert, amb un preu únic de 20 euros, estan pràcticament esgotades. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web oficial del teatre. L'espectacle, que inaugurarà la Fira Mediterrània, s'espera que ompli la sala gran del teatre i marqui l'inici d'una edició que tornarà a omplir Manresa de cultura popular i música d'arrel.