El col·lectiu Lola Palau presentarà divendres a Manresa «Cròniques de la veritat prohibida»

El col·lectiu literari Lola Palau presentarà aquest divendres, 3 d'octubre, a les 7 de la tarda, a l'Espai Òmnium de Manresa, el seu darrer llibre Cròniques de la veritat prohibida (Pagès Editors). Es tracta d'un recull de relats escrits a partir de peces del Museu de l'Art Prohibit, una proposta que uneix creació literària i art contemporani amb la voluntat de reflexionar sobre la llibertat d'expressió i els límits imposats a l'art.
Entre els relats que formen el volum hi ha El desgel, de Llorenç Capdevila, inspirat en Always Franco d'Eugenio Merino; Quo vadis, Europa?, de David Clusellas, basat en Freedom fries: naturaleza muerta de Yoshua Okón; El somni de la raó, d'Imma Cortina, a partir dels Caprichos de Goya; o Un clau al mig del pit, de Pilar Duocastella, inspirat en la sèrie Suite 347 de Picasso. També hi figuren Vols foc?, de Jordi Estrada, a partir de Cajita de fósforos de Mujeres públicas; El cos de Crist, de Pep Garcia, inspirat en Amén d'Abel Azcona; Confidències, de Maria Dolors Guàrdia, basat en The statue of a girl of peace de Kim Eun-Sung i Kim Seo-Kyung; i El silenci més bonic que hem sentit mai, de Xavier Mas Craviotto, inspirat en Smiling Copper de Banksy.
Altres autors participants són Lluís Montoliu (Alteració i mudança de Ceferino Cifuentes, inspirat en Espectador de Espectadores d'Equipo Crónica), Antoni Pladevall (Una decisió molt delicada, sobre Piège à loup d'Amina Benbouchta), Miracle Sala (Oda a la llibertat, inspirada en pintures d'artistes de Guantánamo) i Josep Maria Solà (La petita mort, basada en L'estasidilatex de Juan Francisco Casas).
La presentació comptarà amb la participació dels autors i esdevindrà una oportunitat per conèixer com la literatura i l'art dialoguen per posar en qüestió prejudicis i obrir nous camins cap a la llibertat individual i col·lectiva.